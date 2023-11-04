Güzelyurt ağladı

Ömer KADİROĞLU

Güzelyurt’a bağlı Bostancı’daki evinde aniden rahatsızlanarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden edebiyat öğretmeni Derya Karslı Kılıçoğlu dün son yolculuğuna uğurlandı.

Kılıçoğlu için önce öğretmenlik yaptığı Güzelyurt Kurtuluş Lisesi’nde anma töreni düzenlendi. Düzenlenen törene aile yakınları, meslektaşları, öğrenciler ve çok sayıda seveni katıldı. Kılıçoğlu daha sonra Güzelyurt Fatih Camiinde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardında Yuvacık Kabristanlığında toprağa verildi. Kılıçoğlu’nun cenazesine ailesi ve yakınlarının yanı sıra Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, bazı eski bakanlar, milletvekilleri, Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar ve çok sayıda seveni katıldı. Yakınları ve sevenleri 45 yaşında hayata veda eden Derya öğretmen için gözyaşı döktü.

Ölüm nedeni belirlendi

Bu arada Derya Kılıçoğlu’nun ölüm nedeni belirlendi.

Polis bültenine göre, Kılıçoğlu’na yapılan otopside ölüm sebebinin “pulmoner emboli” olduğu tespit edildi.