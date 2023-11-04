Yeni bir kriz

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları Konseyi 10'uncu Zirvesi, Kazakistan'ın başkenti Astana'da başladı.

Ancak TDT'nin gözlemci üyeleri Türkmenistan ve Macaristan'ın liderleri davet edilirken, bir diğer gözlemci üye KKTC’den hiçbir isim davet almadı.

TDT Devlet Başkanları Konseyi 10. Zirvesi'nde konuşan Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı’nın müteakip zirvesinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni karar verdikleri şekilde gözlemci üye statüsüyle aralarında göreceklerine inandığını kaydetti ve “Bu konuda sizlerin dirayetli liderliğinize güveniyorum” diye konuştu.

Erdoğan büyük Türk ailesinin ayrılmaz bir parçası olan Kıbrıs Türkleriyle dayanışma içinde hareket etmenin tüm TDT üyesi devletlerin yükümlülüğü olduğunu da vurguladı.

Erdoğan “Sizlere bu kararın alınmasında sağladığınız destek nedeniyle bir kez daha teşekkür ediyorum. Bu kararla Türk dünyası, tecrit edildikleri halde öz vatanından vazgeçmeyen Kıbrıs Türkleri'nin yalnız olmadıklarını herkese göstermişti. Büyük Türk ailesinin ayrılmaz bir parçası olan Kıbrıs Türkleriyle dayanışma içinde hareket etmek hepimizin yükümlülüğüdür. Müteakip zirvemizde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni karar verdiğimiz şekilde gözlemci üye statüsüyle aramızda göreceğimize inanıyorum. Bu konuda sizlerin dirayetli liderliğinize güveniyorum” dedi.

Tatar: Rum zihniyeti değişmedi

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “Çıktığımız bu onurlu yolda kararlılıkla yürümeye devam edeceğiz” dedi.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Tatar, açıklamasında, geçen yıl Semerkant’ta yapılan zirvede, Erdoğan’ın büyük gayretiyle KKTC’nin anayasal adıyla gözlemci üye olduğunu hatırlatarak, bu yılki zirveye Rum liderliğinin kötü niyetli siyasetinin yoğun şekilde devam etmesinden dolayı katılamadıklarını kaydetti.

KKTC’nin Doğu Akdeniz’deki bir Türk Devleti olarak, Türk Dünyası’nın ayrılmaz bir parçası olduğunu belirten Tatar, hiçbir hal ve şartta zorluklardan yılmayacaklarını, her geçen gün daha da kararlı bir şekilde bu yolu yürümeye devam edeceklerini söyledi. Tatar, “ on yıllardır devam eden Rum zihniyeti teyakkuza geçmiş, Avrupa Birliği de dahil olmak üzere haksız ve hukuksuz şekilde üye oldukları tüm uluslararası örgütler ve ülkeler nezdinde KKTC’ye uygulanan izolasyonda milim iyileşme olmaması adına canla başla verdikleri uğraşın dozunu arttırmışlardır” dedi.