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Stratejik öneme sahip

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Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşı olan Rus Oligark Kesaev, Finlandiya’da bir adayı satın aldı

Stratejik öneme sahip
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 Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşlığı alan Rus Oligark İgor Kesaev’in, Finlandiya Savunma Bakanlığı’nın izni olmaksızın, ülkenin doğusunda, jeostratejik önemi bulunan bir adayı satın aldığı belirtildi.

   Politis gazetesi, Kıbrıs vatandaşlığı bulunan Kesaev’in, kamu çıkarlarına atıfta bulunularak “Kıbrıs vatandaşlığının geri alınması konusunda inceleme yapılması gereken kişiler” arasında yer aldığını yazdı.
   Haberi verirken “Finlandiyalılar eğer bizi bilmiyorsa, bu satışın ardından öğrendiler” yorumu yapan gazete, Kesaev’in ada satın aldığına ilişkin Euractiv isimli internet sayfasında yer alan haberin ayrıntılarını aktardı.
   Rus olan Kesaev’in, Rusya’nın İskandinav ülkelerinin toprak bütünlüğü için tehdit oluşturduğunun addedilmesinden dolayı Finlandiya’da ada satın alamayacağına işaret eden gazete, AB üyesi olmayan her yabancının, böyle bir alışveriş için Finlandiya Savunma Bakanlığının iznine gerek duyduğunu ancak Kesaev’in, Kıbrıs Yatırım Programı çerçevesinde 2012 yılında aldığı Kıbrıs pasaportu kullandığını kaydetti.

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   Gazete, Kesaev’in, Wikileaks ve Novaya Gazeta gazetesi tarafından yayınlanan “Global Intelligence Files”a göre Rusya istihbarat organlarıyla yakın ilişki içerisinde olduğunu yazdı.
   Habere göre, Finlandiya Savunma Bakanlığı bu durum nedeniyle büyük bir endişe duyuyor.
Euroactiv internet sayfasındaki haberde ayrıca Rusya’nın, oligarkları siyasi ve stratejik amaçlar için “yem” olarak kullandığından da söz edildi. 

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