Tahran tepki gösterdi

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın ABD ile temasa geçerek anlaşma yapmak istediğini açıkladı. Trump'ın açıklaması, iki ülke arasında son 24 saatte karşılıklı saldırıların yaşandığı ve bölgedeki gerilimin yeniden tırmandığı bir dönemde geldi.

Trump, yaptığı açıklamada, "İran aradı. Anlaşma yapmak istiyorlar." ifadelerini kullandı.

İran Sağlık Bakanlığı ise ABD'nin düzenlediği saldırılarda 14 kişinin hayatını kaybettiğini, 78 kişinin de yaralandığını duyurdu.

İran Dışişleri Bakanlığı, ABD ordusunun ülkenin güneyindeki kıyı eyaletlerinde bazı noktalar ile Meşhed demir yolu güzergâhındaki iki köprüye düzenlediği saldırıları sert bir dille kınadı. Bakanlık açıklamasında saldırılar "açık bir savaş suçu" olarak nitelendirilirken, İran'ın toprak bütünlüğünü, egemenliğini ve ulusal güvenliğini koruma konusundaki kararlılığının sürdüğü vurgulandı.

Açıklamada ayrıca, ABD'nin son 48 saatte Hürmüz Boğazı'nda yaşandığı öne sürülen bazı olayları gerekçe göstererek gerçekleştirdiği saldırıların Birleşmiş Milletler Şartı'nın ilgili hükümlerini ve savaşın sona erdirilmesine yönelik mutabakatı ihlal ettiği savunuldu.

İran eleştirdi

İran Dışişleri Bakanlığı, ABD Başkanı Donald Trump ve diğer ABD'li yetkililerin açıklamalarını da eleştirerek, bu söylemlerin ateşkese yönelik mutabakata bağlı kalınmadığını gösterdiğini öne sürdü.

ABD ordusu ise İran'a yönelik yeni operasyonlar düzenlediğini doğrulayarak, saldırıların İran'ın Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer özgürlüğünü tehdit etme kapasitesini zayıflatmayı hedeflediğini bildirdi. Washington yönetimi ayrıca İran'ı son dönemde ticari gemiler ile sivil mürettebata yönelik saldırılardan sorumlu tuttu.

İran basını, Bender Abbas, Sirik, Çabahar, Kunarek ve Buşehr kentlerinde patlama seslerinin duyulduğunu aktardı. Bender Abbas'ta hava savunma sistemlerinin devreye girdiği, Buşehr'de ise bazı bölgelerde elektrik kesintileri yaşandığı ancak nükleer santralin zarar görmediği bildirildi.

İran da ABD saldırılarına karşılık olarak Kuveyt ve Bahreyn'deki bazı noktalara füze ve insansız hava araçlarıyla saldırılar düzenlediğini açıkladı. Bölgedeki karşılıklı askeri hareketlilik sürerken, Trump'ın "İran anlaşma yapmak istiyor" açıklaması diplomatik çözüm ihtimalini yeniden gündeme taşıdı.

