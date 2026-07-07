Endişesini gizlemedi

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Amerikan basınına verdiği demeçte ABD'nin Türkiye'ye F-35 savaş uçağı ve motor satması konusunda endişeli olduğunu dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump bugün Ankara'da görüşecek. Bu görüşmede masada olması beklenen başlıklardan biri Türkiye'ye F-35 satışı ancak bu konuda İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu endişesini gizlemiyor.

Amerikan Fox News kanalına konuşan Netanyahu, Washington'ın Türkiye'ye F-35 savaş uçağı ve Milli Muharip Uçak KAAN'da kullanılacak F110 savaş uçağı motoru satmaması gerektiğini savundu.

Netanyahu, "Bu İsrail'in hava üstünlüğü ve bence Amerika'nın Orta Doğu'daki duruşu tarafından garanti altına alınan güç dengesini bozacaktır" dedi.

Trump olumlu sinyaller vermişti

Amerikan Başkanı Donald Trump, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin Washington ziyaretinde "Türkiye için iyi bir şey yapacağım" diyerek olası satış için olumlu sinyal vermişti.

O görüşmesinde F-35 ve jet motorlarıyla ilgili olumlu mesajlar veren Trump, satış sürecinin Türkiye'nin istediği gibi ilerleyeceğini belirtmişti.

Trump, “Türkiye'ye büyük bir hediye paketi ile mi gidiyorsunuz” sorusuna, "Sanırım öyle yapacağım. Türkiye bir NATO üyesi. Bazıları Türkiye'yi öyle görmüyor ama aslında öyle. O, NATO’nun güçlü bir üyesi. Evet, muhtemelen Erdoğan'ı çok mutlu edecek bir şey yapacağım" şeklinde yanıt vermişti.