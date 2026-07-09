Sıra dışı proje

Lübnanlı çevreci kadınlar ve öğrenciler, plastik atıklara ve geri dönüşüme dikkati çekmek amacıyla bir araya gelerek yaklaşık 140 bin plastik kapaktan, ülkenin yüz ölçümüne atıf yapan 10 metre 45 santimetre uzunluğunda dev bir Lübnan bayrağı hazırladı.

Lübnan'ın Kesrevan ilçesine bağlı Ajaltun beldesinde çevre aktivistleri, öğrenciler ve gönüllüler, plastik atıkların geri dönüşümüne yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla sıra dışı bir projeye imza attı.

Ajaltun Belediyesi'nin desteğiyle toplanan on binlerce yeşil, kırmızı ve beyaz plastik kapak kullanılarak, Lübnan'ın yüz ölçümüne atıfla 10 metre 45 santimetre uzunluğunda dev Lübnan bayrağı hazırlandı.

Çok sayıda gönüllünün katkısıyla hazırlanan çalışma, planlanan 24 saatten daha kısa sürede tamamlanırken, geri dönüşüm malzemelerinden oluşturulan eserin belde meydanında kalıcı bir simge olarak sergilenmesi hedefleniyor.

Projeyle geri dönüşüm ve çevre bilincinin yaygınlaştırılması ile toplumun ortak bir amaç etrafında bir araya gelebileceğinin gösterilmesi amaçlanıyor.

Projeyi tasarlayan çevre aktivisti Caroline Chaptini, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çalışmanın yalnızca bir sanat eseri olmadığını, aynı zamanda çevre bilinci oluşturmayı hedefleyen bir mesaj taşıdığını dile getirdi.

Bayrağın yaklaşık 140 bin plastik kapaktan oluştuğunu belirten Chaptini, "Bu kapaklar Lübnan'ın dört bir yanından toplandı. Herkes bu bayrak için büyük emek verdi." dedi.

Çalışmayı planlanandan daha kısa sürede tamamladıklarını söyleyen Chaptini, "Normalde 24 saat sürmesini bekliyorduk ancak daha kısa sürede bitirdik. Bu büyüklükteki Lübnan bayrağını bu kadar kısa sürede hazırlayan ilk ekip olduk." ifadelerini kullandı.