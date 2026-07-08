Tarihi adımlar atıldı

Suriye'nin başkenti Şam'da meydana gelen bombalı saldırıların gölgesinde, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara bir araya gelerek iki ülke arasında stratejik iş birliği anlaşmalarına imza attı.

Şam'da Turizm Bakanlığı binası yakınlarında iki ayrı patlama meydana geldi. Yerel kaynaklara göre, başkentin en işlek caddelerinden birinde bir minibüse ve bir çöp konteynerine yerleştirilen bombaların infilak etmesi sonucu aralarında dört güvenlik görevlisinin de bulunduğu 18 kişi yaralandı.

Patlamaların yaşandığı sırada Macron'un, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda Ahmed Şara ile görüşme gerçekleştirdiği belirtildi.

Güvenlik olaylarına rağmen planlanan program iptal edilmedi. İki lider, Suriye-Fransa Yeniden İmar Forumu kapsamında kamu kurumları ve özel sektör temsilcileri arasında çeşitli anlaşmaların imzalanmasının ardından Halk Sarayı'nda ortak basın toplantısı düzenledi.

Ahmed Şara, Suriye ile Fransa arasında "yeni bir ortaklık döneminin" başladığını belirterek, liman, havacılık, enerji, su ve sağlık sektörlerini kapsayan stratejik iş birliği anlaşmalarının imzalandığını açıkladı.

Macron'un ziyaretini Suriye-Fransa ilişkilerinde tarihi bir dönüm noktası olarak nitelendiren Şara, "Bu ziyaret, iki ülke arasında sakin ve derin bir ortak çalışma sürecinin taçlandığı bir adımdır." dedi.

Suriye'nin egemenliğini ve karar alma iradesini yeniden kazandığını ifade eden Şara, ülkesinin toparlanma ve yeniden imar sürecinde eşit ortaklıklara açık olduğunu vurguladı.

Emmanuel Macron ise konuşmasında Fransa'nın özgür ve egemen bir Suriye'ye olan desteğini yineledi. Siyasi geçiş sürecinde Suriye'nin yanında olduklarını belirten Macron, Ahmed Şara'nın bu süreçte sorumluluklarını başarıyla yerine getirdiğini söyledi.

Terörle mücadelenin zorluğuna dikkat çeken Macron, Şara'nın bu mücadeleyi kararlılıkla sürdürdüğünü ifade ederek, devrik Beşşar Esed yönetiminin yerini gerçek bir hukuk devletinin alması gerektiğini kaydetti.

Fransa'nın Suriye'den beklentileri olduğu kadar, Suriye'nin de Fransa'dan somut taahhütler beklemekte haklı olduğunu dile getiren Macron, imzalanan anlaşmaların iki ülkenin ortak çıkarlarının somut bir göstergesi olduğunu söyledi.