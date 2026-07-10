Verimli geçti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da gerçekleşen NATO zirvesinin başarıyla tamamlandığı açıkladı. Zirve boyunca gösterdikleri hoşgörü ve eşsiz misafirperverlik için Ankaralılara teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'daki 36.NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi sonra sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Zirvenin başarıyla tamamlandığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, 32 devlet ve hükûmet başkanının yanı sıra 100’e yakın bakan, üst düzey diplomat, uluslararası kuruluş temsilcisi ve davetlinin zirveye iştirak ettiğini açıkladı.

Zirve sürecinde güvenliğin en üst düzeyde sağlanması ile vatandaşların hak ve özgürlüklerinin korunması arasında hassas bir denge gözetildiğini belirten Erdoğan, “Alınan güvenlik, ulaşım, koordinasyon ve kamu düzeni tedbirleri; liderlerin güvenliği, şehir hayatının sürdürülebilirliği ve uluslararası kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla titizlikle planlanmış, vatandaşlarımızın günlük yaşamlarının aksatılmamasına özellikle ehemmiyet gösterilmiştir” dedi.

Erdoğan, NATO Ankara Zirvesi’nin hazırlık ve icrasında gösterdiği iş birliği odaklı yaklaşım ve çabaları için Genel Sekreter Sayın Mark Rutte’ye de teşekkür etti. “Küresel güvenlik mimarisinin büyük güç rekabeti, hibrit tehditler, bölgesel krizler ve yeni teknolojilerle yeniden şekillendiği bir dönemde icra edilen bu Zirve, ülkemizin küresel güvenlik mimarisindeki merkezî rolünü, diplomasi kapasitesini ve müttefiklik sorumluluğunu bir kez daha ortaya koymuştur.” dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'la gerçekleşen görüşmelerin olumlu geçtiğini ifade eden Erdoğan, “Özellikle Zirve vesilesiyle ülkemize resmî ziyaret gerçekleştiren kıymetli dostum ABD Başkanı Sayın Trump ile gerçekleştirdiğimiz yapıcı ve verimli görüşmelerin, millî muharip uçağımız KAAN ve F-35 programı başta olmak üzere savunma sanayisi alanında ülkemizin beklentilerine uygun somut neticelere vesile olacağına inanıyorum” dedi.

