Can kaybı sayısı  39'a yükseldi

Çin'in Guangşi bölgesinde etkili olan tayfun ve sel felaketinde bilanço ağırlaştı.

Devlet haber ajansı Xinhua'nın aktardığına göre, Guangşi bölgesinde yaşamını yitirenlerin sayısı 39'a yükselirken, dokuz kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

Can kaybına, Nanning kentindeki Liulan Barajı'nın taşması sonucu meydana gelen selde hayatını kaybedenler de dahil edildi.

Yetkililer, afet nedeniyle yaklaşık 130 bin kişinin güvenli bölgelere tahliye edildiğini açıkladı.

Öte yandan bir hayvanat bahçesinden alpaka, zebra ve minyatür domuzların da aralarında bulunduğu 100'den fazla hayvan kaçtı.

Çin'in güneyindeki Guangşi bölgesinde etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketi, bir hayvanat bahçesinde büyük hasara neden oldu. Sel sularının kafeslere zarar vermesi sonucu alpaka, minyatür domuz ve zebraların da aralarında bulunduğu en az 100 hayvan kaçtı. Hayvanat bahçesinin paylaştığı listede iki Kuzey Amerika rakunu, dört oklu kirpi ve 30 tavus kuşunun da kayıp olduğu belirtildi.

Yetkililer, kaçan hayvanların korkmuş olabileceğini ve bu nedenle saldırgan davranışlar sergileyebileceği uyarısında bulundu.

Açıklamada, "Hayvanlardan herhangi birini görmeniz halinde güvenli mesafeyi koruyun. Yakalamaya, yaklaşmaya ya da rahatsız etmeye çalışmayın." ifadelerine yer verildi.

Sel felaketinin ardından sosyal medyada, dizlerine kadar su içinde kalan köylülerin çıplak elleri ve ağlarla yüzerek ilerleyen yılanları yakalamaya çalıştıkları görüntüler gündem oldu.

Yerel yetkililer, Hengcou kentindeki bir yılan üretim çiftliğinin sel sularına kapılması sonucu yaklaşık 800 ila 900 yılanın kaçtığını açıkladı.Devlet televizyonu CCTV, olası yılan sokmalarına karşı bölgedeki hastanelerde panzehir stoklarının acilen artırıldığını duyurdu.Guigang Hayvanat Bahçesi yönetimi, sürekli devam eden şiddetli yağışlar nedeniyle bazı kafes ve barınakların zarar gördüğünü belirterek halktan kaçan hayvanların bulunması için yardım istedi.

