Ekonomiye büyük katkı

Güney Kıbrıs’ta geçtiğimiz yıl yabancılara 7 bin 255 adet taşınmaz mal satıldığı, bundan 6.5 milyar Euro gelir sağlandığı açıklandı.

Politis gazetesi, “PwC Kıbrıs Gayrimenkul Piyasası” tarafından açıklanan verilere dayanarak, 2025 yılında yabancılar tarafından satın alınan taşınmaz malın yüzde 16 oranında arttığını yazdı.

Yabancılar tarafından 2025 yılında, 7 bin 255 taşınmaz mal satın alınırken bu rakamın, toplam taşınmaz mal satışının yüzde 28’ine denk geldiğini yazan gazete, 2024 yılında ise yabancılar tarafından satın alınan taşınmaz malın ise 6 bin 228 olduğunu belirtti.

Habere göre, 2025 yılında yabancılar en fazla sahil kentleri Baf, Larnaka ve Limasol’dan taşınmaz mal satın aldı.

Gazete aynı haberinin içinde ayrıca Güney Kıbrıs’taki gayrimenkul piyasasının 2025 yılında hem işlem hacmi hem de işlem değeri açısından rekor seviyelere ulaştığını yazdı.

Limasol için yeni projeler

Bu arada Rum basını, Limasol bölgesinin gelişimine katkı sağlamak amacıyla yeni turizm yatırımlarını özendirecek projelerin hazırlanmakta olduğunu yazdı.

Projelerin hızlı bir şekilde hayata geçirilmesinin amaçlandığını yazan Fileleftheros gazetesi, bir yıl içinde ciddi adımların atılacağını kaydetti.