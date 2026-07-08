Tarihi buluşma

Ankara, NATO tarihinin en kritik zirvelerinden birine ev sahipliği yapıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere dün Ankara'ya giden ABD Başkanı Donald Trump'ı törenle karşıladı. Erdoğan ve Trump, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki karşılama töreni sonrasında ortak basın toplantısı gerçekleştirdi.

ABD Başkanı Trump, F-35 savaş uçaklarıyla ilgili bir soruyu yanıtlarken "Bu bizim vereceğimiz karar. Çok iyi ilişkimiz var. Herkes neden bunu yapmayalım ki diyor. Türkiye; çoğu ülkeden de sadık aynı zamanda. Üzerinde düşündüğümüz konu. Dünyanın en iyi uçağı F-35 ve bunu düşüneceğiz" dedi.

32 ülkenin lideri Türkiye'de

NATO'nun 36. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi Ankara'da başladı. NATO tarihinin en kritik zirvelerinden biri olarak nitelendirilen toplantı kapsamında 32 ülkenin devlet ve hükümet başkanı ile yaklaşık 100 bakan başkentte bir araya geldi.

ABD Başkanı Donald Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, Karadağ Başbakanı Milojko Spajic, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ve İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin de aralarında bulunduğu liderler, zirve kapsamında çeşitli temaslarda bulunacak.

Ankara Ticaret Odası Kongre ve Sergi Merkezi'nde düzenlenen Savunma Sanayi Forumu ile başlayan zirvede, NATO'nun geleceği ile küresel güvenlik mimarisine ilişkin başlıklar ele alındı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen resepsiyonda devlet ve hükümet başkanları ile eşlerini karşıladı. Resepsiyonun ardından liderler aile fotoğrafı çektirdi.

Aynı gün Beştepe'de NATO üyesi ülkelerin dışişleri bakanları bir araya gelirken, Ay Yıldız Karargâhı'nda Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in ev sahipliğinde savunma bakanları onuruna resepsiyon düzenlendi.

Ankara'ya ulaşan liderler ve heyetler, havalimanında ilgili bakanlar ve yetkililer tarafından, Trump ise bizzat Erdoğan tarafından karşıladı.

“Merhaba asker”

Trump'ı taşıyan uçak saat 13.50'de Ankara Havalimanı'na indi. Donald Trump'ı burada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan karşıladı.

İki lider burada önce selamlaştı daha sonra bir süre sohbet etti. Sohbet sırasında Trump'ın “Bu uçağın ilk uluslararası uçuşu. Yepyeni bir uçak.” dediği duyuldu.

Donald Trump daha sonra kendisini karşılayan tören mangasını Türkçe selamlayarak "Merhaba asker." dedi. Erdoğan bu sırada Trump'ı alkışladı. İki lider tören alanı çıkışında bir süre daha sohbet ettikten sonra havalimanındaki makam katına geçti.

İlk görüşme havalimanında yapıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump ilk görüşmelerini havalimanında yaptı.

Makam katında bir araya gelen iki lider gazetecilere poz verdi.

Liderler daha sonra resmi tören için Beştepe'ye hareket etti.

İki lider daha havalimanından sonra Beştepe'ye geçti.

Donald Trump için burada karşılama töreni düzenlendi. ABD Başkanı burada da Türk askerini "Merhaba asker" diyerek selamladı.

İki lider giriş kapısı önünde gazetecilere fotoğraf verdikten sonra görüşmeye geçti.

Bir arada olmak bizlere ayrı bir güç katmıştır

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump, Türkiye'ye F-35 satışından, CAATSA yaptırımlarına, KAAN uçaklarının motorlarından, Rusya-Ukrayna savaşına kadar birçok konuda önemli açıklamalarda bulundu. Görüşme öncesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump gazetecilere açıklamalarda bulundu.

"Değerli dostumla Ankara'da bir arada olmak bizlere ayrı bir güç katmıştır. Kendilerine hoş geldiniz diyorum." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu ziyaretin ne kadar önemli olduğunu özellikle ifade etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

“Çok iyi dostuz”

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ardından sözü ABD Başkanı Trump aldı; Türkiye ile ilişkilerin hiç olmadığı kadar iyi olduğunu söyledi.

"Çok iyi dostuz harika bir lidersiniz saygı görüyorsunuz." diyen Trump, "Türkiye'nin ne kadar güçlü olduğunu bilmiyorlar Cumhurbaşkanı'na büyük saygım var." şeklinde konuştu.

ABD Başkanı, “Erdoğan ile en başından beri çok uyumlu bir kimyamız var.” diye de ekledi.

Donald Trump, “NATO'dan büyük bir hayal kırıklığı içerisindeydim. Tabii bu zirve Türkiye'de olmasaydı katılmama durumumum olabilirdi. Çünkü katılmam gerektiğini düşündüm.” ifadelerini kullandı.

Kaan uçaklarının motorları

"Türkiye uçakları en iyi uçakları aldı. ABD'den bir uçak aldığınız zaman bir motor rehabilitasyonu gerekirse bizim zaten motorların çalışır vaziyette olmasını sağlamamız gerekiyor, böyle düşünüyorum." diyen Trump, şöyle devam etti:

"- Bir uçak aldınız bir motor aldınız, bunun güncellenmesi gerekiyorsa bizim sorumluluğumuz olduğunu düşünüyorum. Türkiye İran'ı çok iyi tanıyor. Bazı ülkelerle çok önemli rol oynadılar. Çatışmaya da girebilirlerdi İsrail'le olan ilişkilerini biliyorsunuz. Belki de benim için çatışmaya girmediler. Sadece kendi adıma konuşabilirim bir ilişkimiz var ve savaşı da bitirmek için sıra dışı çaba gösterdiler."

ABD Başkanı Trump, Rusya-Ukrayna savaşı için ise "Her ikisi de anlaşmak istiyor." dedi.

"Putin de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a büyük saygı duyuyor." diyen Trump, "Sekiz savaşı bitirdim, sanırım dokuzuncuyu da bitireceğiz. Şu an çok yakın görünmüyor ama bu işler en uzak göründüğünde biter." şeklinde konuştu.

CAATSA yaptırımları

Trump bir soru üzerine ABD'nin Türkiye'ye uyguladığı CAATSA yaptırımlarını da kaldıracaklarını ifade etti.

ABD Başkanı, "Dostlarımıza yaptırım uygulamak istemiyoruz." diye konuştu.

F-35 sorularına yanıt

Gazeteciler Trump'a Türkiye'ye F-35 satışını sordu. Trump bu soruya şu yanıtı verdi:

"- Bu konuda bir karar vereceğiz. Çok iyi bir ilişkimiz var ve sanıyorum ki birçok kişi neden bunu yapmıyoruz diye düşünüyorlar. Türkiye sadık bir dostumuz. F-35 harika bir uçak. Ve kesinlikle bu konuda bir şeyler düşüneceğiz."

Trump'ın ardından Erdoğan'a da F-35 satışına ilişkin gelişmeler soruldu.

F-35 konusunun Türkiye için yeni bir konu olmadığını söyleyen Erdoğan, bu konuyu Amerikalı yetkililerle daha önce de görüştüklerini belirterek beş uçak için söz alındığını anımsattı.

Erdoğan, "Bu konuda da Trump her zaman sözünün arkasındadır." dedi.

Güncelleme Tarihi: 08 Temmuz 2026, 09:30