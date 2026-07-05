Tahran hüzne büründü

ABD-İsrail saldırısında hayatını kaybeden İran'ın lideri Ali Hamaney için Tahran'daki İmam Humeyni Musalla Camisi'nde veda töreni düzenlendi.

Yerel saatle 06.00'da başlayan törene on binlerce kişi katıldı. Tören alanına yerleştirilen tabutun getirilmesiyle birlikte katılımcılar duygusal anlar yaşarken, ABD ve İsrail aleyhine sloganlar atıldı.

"Ya Hüseyin" sloganları ve ağıtlarla tören alanını dolduran vatandaşlar, ellerini göğüslerine vurarak yas tuttu. Kur'an-ı Kerim tilavetinin de yapıldığı törene bazı katılımcılar yerel kıyafetleriyle katıldı. Veda töreni akşam saat 20.00'ye kadar sürdü. Cenaze namazının bugün aynı camide kılınması bekleniyor.

Öte yandan Hamaney için Tahran'daki İmam Humeyni Musalla Camisi'nde düzenlenen veda törenine katılanlar, birlik ve beraberlik mesajları verdi. Törene katılan Muhammed Nadiri, İran halkının dayanışmasının ABD ve İsrail'i şaşırttığını savunarak, birlik içinde hareket etmeyi sürdüreceklerini söyledi. Hamaney'in yolundan gitmeye devam edeceklerini belirten Nadiri, "Aziz liderimizin yolundan gideceğiz ve bu davadan vazgeçmeyeceğiz." ifadelerini kullandı. 65 yaşındaki Ahmed Nesirineseb ise Hamaney'e büyük bir vefa borcu hissettiklerini belirterek, 37 yıl boyunca ülkeye liderlik yaptığını söyledi. İran'ın bu süreçte ABD ve İsrail karşısında önemli kazanımlar elde ettiğini savunan Nesirineseb, bu başarıların Hamaney'in liderliği sayesinde gerçekleştiğine inandığını ifade etti. Nesirineseb, "Ömrümüz yettiği sürece kendimizi ona vefa borçlu hissediyoruz." dedi. Törene katılan Mir Muhammed Azadi de Hamaney için düzenlenen veda törenine, dünyaya İran halkının birlik ve gücünü göstermek amacıyla katıldığını söyledi.



