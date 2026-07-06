İnsanlık ayıbı

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik abluka uygulamaları ve insani yardım girişlerine getirdiği kısıtlamalar nedeniyle bölgede yaşanan gıda krizi her geçen gün daha da ağırlaşıyor. Aylar süren çatışmaların ardından temel yaşam malzemelerine erişimin büyük ölçüde zorlaştığı Gazze'de, binlerce aile günlük gıda ihtiyacını yardım kuruluşlarının dağıttığı sıcak yemeklerle karşılamaya çalışıyor.

Gazze Şeridi'nin orta kesiminde bulunan Nuseyrat Mülteci Kampı'nda faaliyet gösteren yardım ekipleri tarafından ihtiyaç sahibi Filistinlilere sıcak yemek dağıtıldı. Dağıtımın yapılacağı noktalarda sabahın erken saatlerinden itibaren toplanan siviller, kendilerine ulaştırılacak bir öğün yemek alabilmek için uzun kuyruklar oluşturdu.

Aralarında kadınlar, yaşlılar ve çok sayıda çocuğun da bulunduğu Filistinliler, ellerindeki tencere, kap ve bidonlarla dağıtım sırasına girdi. Dağıtım sırasında zaman zaman yoğunluk yaşanırken, yardım görevlileri sınırlı miktardaki yemekleri mümkün olduğunca fazla aileye ulaştırabilmek için çalışmalarını sürdürdü.

Bölgede devam eden abluka ve yardım girişlerindeki kısıtlamalar nedeniyle gıda, temiz su ve temel ihtiyaç malzemelerine erişimde ciddi sıkıntılar yaşandığı belirtiliyor. İnsani yardım kuruluşları ise artan ihtiyaçlara rağmen mevcut yardım miktarının yetersiz kaldığını, özellikle çocuklar başta olmak üzere sivillerin yeterli gıdaya ulaşmakta güçlük çektiğini ifade ediyor.

Gazze'de faaliyet gösteren yardım ekipleri, bölgedeki insani krizin hafifletilebilmesi için yardım malzemelerinin kesintisiz ve güvenli şekilde ulaştırılmasının hayati önem taşıdığına dikkat çekiyor.