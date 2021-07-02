Tayland'ta Turizm canlanacak

Tayland, turizmi yeniden canlandırmak amacıyla karantinasız ilk turistlerini Phuket Adası'nda ağırlamaya başladı. Tayland’da yerel basında yer alan haberlere göre, sadece Phuket Adası'nı kapsayan karantinasız turist kabulünü öngören "Phuket Sandbox" planı kapsamında bugün gün sonuna kadar yaklaşık 250 kişi Tayland'a gelmiş olacak. Phuket Adası'na giden turistler karantinada kalmayacak ancak 14 gün boyunca ana karaya seyahat edemeyecekler. Abu Dabi'den bugün adaya yapılan ilk uçuşun ardından geç saatlerde Katar, İsrail ve Singapur'dan da Phuket'e yolcuların varması bekleniyor. Yetkililerin adada vakaların artmaya başlaması halinde daha fazla kısıtlamaya veya tam kapanmaya ihtiyaç duyulabileceği uyarıları üzerine adaya karantinasız giriş için belirlenen 1500 sayısı 250 turiste indirilmişti. Tayland Başbakanı Prayuth Çan-oça, planı yerinde gözlemlemek için Phuket'e gitmek üzere yola çıktı.

Prayuth, planın Tayland'ın 120 gün içinde tamamen yeniden açılması hedefine yönelik ilk adım olduğunu vurgulayarak bu bakımdan Phuket'te hayata geçirilen bu uygulamanın tüm ülke açısından önem teşkil ettiğini söyledi. Turizm gelirleri, yeni tip corona virüs (Covid-19) salgını öncesinde Tayland'ın ekonomisinin yaklaşık beşte birini ve Phuket'in gelirlerinin yüzde 95'ini oluşturuyordu. "Phuket Sandbox" planının ülkeye üç ay içinde 278 milyon dolar getirmesi bekleniyor. Ancak bu meblağ, Tayland'ın salgın öncesi turizmden elde ettiği gelirin yine de çok altında kalıyor.

