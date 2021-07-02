Coşkuyla kutlandı

Türk denizleri ve kıyılarını yabancıların tekelinden kurtararak, her türlü denizcilik faaliyetlerini Türk bayraklı gemilere veren, Kabotaj Yasası’nın kabulünün 95’inci yıl dönümü Gazimağusa ve Girne’de düzenlenen törenlerle kutlandı.

Gazimağusa Zafer Anıtı önünde düzenlene törende, protokol sırasına göre Gazimağusa Kaymakamı Kemal Sarpel, KTBK Komutanlığı adına Gazimağusa Deniz Komutanı Deniz Albay Meriç Katipoğlu, GKK adına 4. Piyade Alay Komutanı Piyade Albay Kadir Bayraklı, Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, siyasi parti, üniversite, dernek, kurum, kuruluş ve vakıf temsilcileri tarafından anıta çelenk konuldu.

Saygı duruşu ve ardından İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesiyle devam eden tören, Sahil Güvenlik Komutanlığından Deniz Teğmen Atilla Abdurrahim Çavuşoğlu’nun konuşmasıyla tamamlandı.

Kurtuluş Savaşı’nın denizlerdeki zaferi

Çavuşoğlu, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı’nın Kurtuluş Savaşı’nın denizlerdeki zaferi olduğunu söyledi.

Kabotaj Yasası’nın kabulüyle Türk denizciliğinin ve deniz ticaretinin ekonomideki yerini aldığını belirten Çavuşoğlu, Kabotaj Yasası ile Türk denizlerinin yabancıların tekelinden kurtarıldığını ifade etti.

Kabotaj Yasası’nın ekonomik alanda gelişmede önemli bir kazanım olduğunu söyleyen Çavuşoğlu, yasanın denizcilik sektörünün korunması ve geliştirilmesi açısından da önemli olduğunu belirtti.

Kabotaj Yasası’nın ulusal güvenlik ve milli menfaatler açısından da öneminin tartışılmaz olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, Barış Harekatı sonrasında sıfırdan başlayan Kıbrıs Türk denizciliğinin de tüm engelleme ve ambargolara rağmen önemli aşama kaydettiğini söyledi.

Girne’deki Kabotaj Bayramı töreni de saat 09.00’da Atatürk Anıtı önünde düzenlendi.

Canaltay mesaj yayımladı

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Canaltay, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı. Bakan Canaltay, mesajında, Türkiye limanları ve sahilleri arasında yük ve yolcu taşınması ile kılavuzluk ve römorkaj hizmetlerinin sadece Türk vatandaşları tarafından verilebileceği maddesinin 1 Temmuz 1926’da yürürlüğe girmesiyle, Türkiye Cumhuriyeti’nin kendi denizlerinde mutlak suretle söz sahibi olduğunu anımsatarak, “Bir devletin kendi limanlarına tanıdığı ayrıcalık” anlamına gelen kabotajın bu nedenle oldukça önemli olduğunu belirtti.

Canaltay, şunları kaydetti:

Son yıllarda Mavi Vatan’ın oluşumuyla Anavatanımızın bölgedeki hakimiyeti ve etkisi perçinlenmiştir. KKTC olarak ülkede limanlarımızın ve denizciliğin gelişimi için Anavatan’dan aldığımız desteğin yanı sıra onun yürüdüğü yolu örnek alarak var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.

Bu çerçevede Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin kabotaj hakkını alarak kendi denizlerinde bağımsızlığını ilan ettiği 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı’nı en içten dileklerimle kutlarım.