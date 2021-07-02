Tüm bölgeleri gezecek

Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu’nun yürüttüğü “Çocuklarımıza Sevgi Aşılıyoruz Projesi” çerçevesinde geliştirilen “Umuda Yolculuk Karavanı Projesi” Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği’nde düzenlenen basın toplantısıyla tanıtıldı. Karavanın dün yola çıktığı belirtildi.

Uyuşturucuyla Mücadele Komisyonu Başkanı Hasan Karaokçu etkinlikte yaptığı konuşmada, projenin Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu çalışmaları çerçevesinde, Ottoman Fight Club, KKTC Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı, Gençlik Dairesi ve Medi Foundation Bağımlılıklarla Mücadele Derneği ile işbirliğinde geliştirilen, Uzak Doğu sporlarının yaygınlaştırılması, kitap okuma alışkanlığının geliştirilmesi, aynı zamanda bağımlılıklar konusunda toplumsal farkındalık ve bilinç seviyesinin yükseltilmesi hedefiyle Kuzey Kıbrıs Turkcell’in iletişim sponsorluğunda hayata geçtiğini belirtti.

Karaokçu: Çocuklarımıza Sevgi Aşılıyoruz Projesi

Hasan Karaokçu, “Umuda Yolculuk Karavanı”nın dün yola çıkarak yerel yönetimler, eğitim kurumları ve sivil toplum örgütleriyle işbirliğinde belirlenen takvim çerçevesinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin en ücra yerleşim birimlerine kadar ulaşacağını dile getirdi.

“Bu konuda Dipkarpaz’dan Lefke’ye kadar gerekli planlama yapıldı” diyen Karaokçu karavanın bugün sabahtan itibaren Dipkarpaz’da çalışmalarına start vereceğini belirtti.

Hasan Karaokçu, “Umuda Yolculuk Karavanı Projesi” çerçevesinde gidilecek yerleşim birimlerinde Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu uzmanları tarafından bölge insanına bireysel ve grup eğitimleri verileceğini dile getirdi.

“Umuda Yolculuk Karavanı’nın iletişim sponsorluğunu Kuzey Kıbrıs Turkcell’in yapacağını anlatan Karaokçu, “Bu çerçevede adım adım karavanımızın hangi bölgede olacağı ve yapılan çalışmalarla ilgili bilgi ve haberlerin günübirlik olarak Turkcell’in vereceği destekle halkımıza duyurulacak” dedi.

Eren: Katkı koyanlara teşekkür ederim

Gençlik Dairesi Müdürü Hasan Eren de etkinlikte yaptığı konuşmada, projeye katkı koyanlara teşekkür etti. “Bu gibi çalışmalarda en büyük görev aslında bize düşer” diyen Eren, kendi görevleri olmamasına rağmen projeye gönüllü destek koyan Ottoman Fight Club Başkanı Hasan Kurumanastırlı’ya teşekkür etti.

Küçüközdemir: Memnuniyet duyuyoruz

Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Murat Küçüközdemir de etkinlikte yaptığı konuşmada, projenin

6 ay boyunca 28 belediyeye dokunacağını dile getirerek, böylesi bir projeye katkı koymaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Kuzey Kıbrıs Turkcell mecralarında projenin tanıtımını yapacaklarını kaydeden Küçüközdemir, kendisinin de projenin takipçisi olacağını belirtti.

Kurumanastırlı: Proje 6 aydan sonra da devam edecek

Ottoman Fight Club Başkanı Hasan Kurumanastırlı da etkinlikte yaptığı konuşmada, ada genelindeki gençlere ve çocuklara faydalı olmak adına kurdukları hayalin, aldıkları desteklerle hayata geçtiğini söyledi.

“Sağlam kafa sağlam vücuttu bulunur” düşüncesiyle hareket ettiklerini dile getiren Kurumanastırlı, sporun gençleri sosyal risklerden koruma yönünde sağladığı faydaya vurgu yaptı.

Proje kapsamında Dipkarpaz’dan Lefke’ye 28 belediyeyi gezeceklerini anlatan Kurumanastırlı, elini taşın altına koyan ve projeye destek veren herkese teşekkür etti.

Medi: Paydaş olduğumuz için çok mutluyuz

Medi Foundation Bağımlılıklarla Mücadele Derneği Başkanı İsmet Medi de etkinlikte yaptığı konuşmada, böylesi güzel ve anlamlı bir organizasyona Medi Foundation olarak paydaş oldukları için duydukları memnuniyeti ifade etti.