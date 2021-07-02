Türkiye’ye götürülecek

DHA'nın haberine göre kurucusu olduğu Çiftlik Bank üzerinden binlerce kişiyi dolandırdıktan sonra yurt dışına kaçan ve kırmızı bültenle aranan 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın, Brezilya'da teslim oldu. Aydın'ın avukatı, gerekli açıklamayı müvekkilinin yapacağını söyledi. Mehmet Aydın'ın iadesi için işlemlere başlandığı önümüzdeki günlerde Türkiye'ye götürüleceği öğrenildi. Aydın, önceki gün yayınlanan videosunda mağduriyetini kanıtlamak için Türk yargısına teslim olacağını açıklamıştı.

Aydın, kurucusu olduğu Çiftlik Bank ile 2018 yılında, 132 bin 222 kişiden 1 milyar 139 milyon lira toplayarak yurt dışına kaçmış ve hakkında kırmızı bülten çıkarılmıştı.

Mehmet Aydın, avukatları aracılığıyla Sözcü gazetesine gönderdiği videoda ''Suçsuzluğumu ve mağduriyetimi kanıtlamak için kendi hür irademle Türk yargısına teslim olacağım" demişti.

Mehmet Aydın şu açıklamayı yapmıştı:

"Ben Mehmet Aydın. Bilindiği gibi 'Çiftlik Bank'ın kurucusu ve mucidiyim. Bu projeye başlarken hedefim oyun platformumuzu kullanan kişilerin hem oyun oynamaları hem de şirketimizin reklam bütçesi için ayırdığı paradan faydalanmaları, ek bir gelir elde etmelerini sağlamaktı. Hiçbir zaman kimseyi zarara uğratmak veya dolandırmak şeklinde düşüncem ve girişimim olmadı. Kurmuş olduğumuz oyun platformu sizler tarafından sevildi ve benimsendi. Biz de sizden aldığımız güç ile Türkiye'nin 81 ilinde bayilikler, et, süt, bal ve yumurta tesisleri yatırımları yaptık.

Ancak gelinen son süreçte şirketin çok fazla büyümesi, etrafındaki kötü niyetli insanların haksız kazançlar elde etmesi ve etmeye çalışmalarını, şirketin büyüklüğü nedeniyle geç fark ettiğimden sizler gibi ben de mağdur oldum.