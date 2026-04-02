Trafo bakımı yapılacak

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) duyurusuna göre; trafo takviyesi çalışmaları kapsamında Lefkoşa Hamitköy bölgesinde Çankay Sokak, Hürriyet Sokak, Okmar Market ve civarında bugün 09.00-12.00 saatleri arasında elektrik verilemeyecek.

Gönyeli’de ise; Şen Sokak, Yıldız Sokak, Önder Sokak, Yamaç Sokak ve çevresinde 13.00-16.00 saatleri arasında kesinti yapılacak.

Gazimağusa Karakol bölgesi ve civarındaki bazı yerlerde de 10.00-12.00 saatleri arasında elektrik sağlanamayacak. Kesintiden etkilenecek alanlar arasında Polatpaşa Camii bölgesi, Önder AVM çevresi, Karakol İlkokulu çevresi, Karakol Bölgesi’nin bir kısmı ve Serbest Liman Bölgesi bulunuyor. Kıb-Tek, vatandaşların bu süre zarfında önlem almalarını ve çalışmaların tamamlanmasının ardından elektrik enerjisinin yeniden verileceğini açıkladı.