KKTC genelinde “Yeniden Yeşil Kıbrıs” etkinliği kapsamında eş zamanlı fidan dikimi gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanlığı öncülüğünde düzenlenen organizasyon çerçevesinde, 18 belediyeye ait 27 farklı noktada toplam 14 bin fidan toprakla buluşturuldu.

Etkinlik, belediyeler, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, Orman Dairesi ile Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okulların iş birliğinde, özel sektörün de iletişim desteğiyle saat 09.30’da başladı. Lefkoşa’da Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu arkasındaki alanda düzenlenen fidan dikimine Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, eşi Nilden Bektaş Erhürman, Başbakan Yardımcısı Fikri Ataoğlu, milletvekilleri, kamu kurum temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Erhürman: Gelecek nesillere daha yeşil bir ülke bırakmalıyız

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, etkinlikte yaptığı konuşmada, ülke genelinde aynı anda gerçekleştirilen fidan dikiminin hem çevresel hem de toplumsal açıdan güçlü bir mesaj taşıdığını belirtti. Birlik ve beraberlik vurgusu yapan Erhürman, toplumun bir araya gelmesi halinde ülke sorunlarının aşılabileceğini ifade etti.

“Yeniden Yeşil Kıbrıs” projesinin gelecek nesillere daha yaşanabilir bir çevre bırakma hedefi taşıdığını dile getiren Erhürman, çocuklara daha yeşil bir ülke bırakmanın sorumlulukları olduğunu söyledi.

Ataoğlu: Çevre bilinci artırılmalı

Başbakan Yardımcısı Fikri Ataoğlu ise çevre bilincinin artırılması açısından bu tür etkinliklerin büyük önem taşıdığını kaydetti. Fidan dikiminin yanı sıra mevcut ormanların korunmasının da hayati olduğunu vurgulayan Ataoğlu, olası yangınlara karşı gerekli tedbirlerin alınması gerektiğini belirtti. Toplumun tüm kesimlerine fidan dikme çağrısında bulundu.

Nilden Bektaş Erhürman: Bu bir başlangıç

Nilden Bektaş Erhürman da projenin yaklaşık üç aylık bir hazırlık sürecinin ardından hayata geçirildiğini ifade etti. Çalışmaların Cumhurbaşkanlığı bünyesinde oluşturulan Çevre ve İklim Masası’nda başladığını belirten Erhürman, belediyelerin tamamının projeye destek verdiğini söyledi. Dikilecek fidanların sürdürülebilirliği için sulama ve bakım imkânı bulunan alanların tercih edildiğini vurgulayan Erhürman, tek bir fidanın dahi kaybedilmemesi için planlama yapıldığını ifade etti. Projenin bir başlangıç olduğunu ve çalışmaların artarak devam edeceğini kaydetti.

Bölgelerde yoğun katılım

Etkinlik kapsamında Güzelyurt Aydınköy’de 120 zeytin fidanı dikilirken, Girne’de 300 mavi servi, 500 servi ve 400 fıstık çamı olmak üzere toplam bin 200 fidan toprakla buluşturuldu. Gazimağusa ve Tuzla’da gerçekleştirilen etkinliklerde çocuklar ve kurum temsilcileri fidan dikimine katıldı. Erenköy-Karpaz bölgesinde 500 fidan dikilirken, Mesarya’da ise 1000 fidan toprakla buluştu.