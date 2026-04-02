İhraç işlemi başlatıldı

Lefkoşa’da gerçekleştirilen denetimlerde ülkede kaçak yaşadıkları tespit edilerek tutuklanan

Sudan uyruklu H.H.A. (E-27) ile Pakistanlı Ali H. (E-29) ve K. Ş. (E-23) yeniden mahkemeye çıkarıldı. Polis, Cürümleri Önleme Şubesi ekipleri tarafından 28 Mart 2026 tarihinde saat 16.00 ile 16.45 arasında Hamitköy bölgesinde gerçekleştirilen denetimler sırasında H.H.A.’nın tespit edildiğini söyledi. Polis, yapılan muhaceret kontrolünde şahsın 30 Eylül 2023 tarihinden itibaren toplam 850 gündür KKTC’de ikamet izni olmaksızın bulunduğunun belirlendiğini ifade etti.

Polis, diğer iki zanlının ise Surlariçi bölgesinde devriye görevi yapan polis ekipleri tarafından tespit edildiğini kaydetti. Polis, yapılan kontroller sonucunda A. H.’nin 23 Ekim 2025 tarihinden itibaren 156 gündür, K.Ş.’nin ise 16 Ekim 2025 tarihinden itibaren 163 gündür ülkede izinsiz olarak ikamet ettiklerinin ortaya çıkarıldığını belirtti.

Polis memuru; üç zanlının da suçüstü hali gereği tutuklanarak aynı gün mahkemeye çıkarıldığını ve haklarında 3 gün ek tutukluluk süresi temin edildiğini söyledi. Bu süre içerisinde zanlılar hakkında gerekli muhaceret işlemlerinin başlatıldığın kaydeden polis, ihraç edilmelerine yönelik süreçlerin yürütüldüğünü ancak işlemlerin henüz tamamlanmadığını aktardı.

Soruşturmanın devam ettiğini ve ihraç işlemlerinin sonuçlandırılabilmesi için zamana ihtiyaç duyulduğunu belirten polis, 8 gün ek tutukluluk süresi talep etti.

Mahkeme talebi onayladı.

