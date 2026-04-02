Meyveler ateş pahası

Ömer KADİROĞLU

Girne’de kurulan Çarşamba Pazarı’na alışverişe gelen vatandaşlar, bazı ürünlerin fiyatını uygun bulurken, bazı ürünleri almakta zorlandı. Pazarda kilosu 500 TL’ye çıkan çağla, 200–250 TL arasında satılan çilek ve 200 TL’ye kadar yükselen Ayşe kadın fasulye alıcı bulmakta zorlanırken, salatalık 130 TL, domates 140 TL, patates ve soğan 30 TL, muz ve nar ise 100 TL’den tezgaha konuldu.

Vatandaşlar, fiyatların bu hafta biraz daha uygun olduğunu ancak genelde bütçelerinin zorlandığını söyledi. Vatandaşlar, hükümetin hayat pahalılığı ödeneğini durdurmasının ardından herkesi daha zor günlerin beklediğini dile getirdi.

Ne dediler…?

Savaş Burukan

“Pazar yerinden salatalık, domates ve çilek aldım. Fiyatlar mevsime göre uygun gibi görünüyor. Az da olsa istediğimizi alıyoruz. Hükümetin hayat pahalılığı ödeneğini durdurması kararını doğru bulmuyorum. Çünkü arada kalan 9 aylık süre alım gücünü daha da geriye götürecektir.”

Zeki Direk

“Pazar yerinden yeşillik ve bezelye ile brokoli aldım. Fiyatlar çok kötü değil. Kış ayında sebzeler biraz daha pahalı ama bir ay sonra daha makul seviyeye gelecektir. Türkiye’den daha ucuz gibi görünüyor şu anda fiyatlar. Pazar yerinde bugün en pahalı olduğunu düşündüğüm ürünler çilek ve yeşil biberdir. Eskiden kilo şeklinde aldığımız meyve veya sebzeyi artık daha az alıyoruz.”

Sabriye Köle

“Pazar yerinden ihtiyaçlarımızı aldık ancak fiyatlar çok yüksek. Pazar yerinde fiyatı en yüksek ürün Ayşe kadın fasulyedir. Kilosu 200 lira olduğu için fasulye almadım. Aile nüfusumuz kalabalık ve bir kilo yetmeyeceği için almadım. Fasulye almakla bitmiyor, eti var tavuğu var. Hayat pahalılığı artışının durdurulması kabul edilemez. Bunu yapmak yerine kendi maaşlarından kesselerdi. Ama kendileri saltanat sürecek diye fakir fukaranın maaşından kesiyorlar.”

Elman Karımlı

“Pazar yerinden çilek, muz, patates ve soğan almaya geldik. Fiyatlar bu hafta dışarıya göre uygun görünüyor. Pazar yerine geldiğimiz zaman alacaklarımızı artık eskisi kadar alamıyoruz. Bu fiyatların düşmesini istiyoruz.”

Hıdır Kurnaz

“Ben esnafım ve toptan sebze almaya geliyorum. Fiyatlar şu anda iyi görünüyor. Yüksek olduğu zamanlarda sıkıntılar yaşandı ancak bu hafta biraz düştü. Pazar yerinde fiyatı en yüksek ürün bence çilektir. Sadece meyve ve sebze ile bitmiyor tabi piyasada gıda ürünlerinin tamamı yüksek ve bunlarla ilgili bir denetim yaparlarsa vatandaşlar için çok daha iyi olacaktır.”

Ayşe Kocabay

“Pazar yerine alışverişe geldik ancak fiyatlar çok uçuk. Çağla bademin kilosu 500 liradan satılıyor ve canım çektiği için 10 tane aldım. Gerçekten fiyatlar çok pahalıdır. Üreten de tüketen de mağdur ama aracılar işi götürüyor. Ben pazara geldiğim zaman fiyatı yüksek ürünlerden az da olsa alıyorum ama ben bireysel değil genel olarak bakıyorum. Benim etrafımdakiler de alabilmeli ki güzel ve yaşanabilen bir yer olalım. Fiyatlarla ilgili bir denetim olması gerekiyor çünkü yan yana marketlerde bile çok aşırı fiyat farkları oluyor o nedenle bir denetim olmalıdır.”

Hasan Eminsoy

Fiyatlar geçen haftaya göre az da olsa düştü. Pazara geldiğimiz zaman fiyatı yüksek olan ürünleri almaktan vazgeçiyoruz. Salatalık 150 lira o nedenle almaktan vazgeçtim. Bu fiyatların düşmesi lazım. Tüm bu sıkıntıların üzerine bir de hükümet hayat pahalılığı ödemelerini durdurma kararı aldı, buna karşıyız çünkü çok yanlış bir durumdur.”

Mesut Yakup

“Pazar yerinden kuru yemiş almaya geldim. Pazar yeri fiyatları yüksek ve bundan sonra da daha da pahalı olacaktır. İnsanlar bu yükün altından nasıl kalkacak? Pazarda az önce gözlemledim insanlar çocuklarına şeker bile alamıyor. Yukarıda oturanlar dışarıdaki insanların halinin ne olduğunu görmüyorlar. Hükümet bir de hayat pahalılığı ödeneğini durdurma kararı aldı ve bu kararla yapılacak olan zamlarla halkın kafasını bile bile ezmektir. Gideceklerini görüyorlar ve gelecek olanın üzerine büyük yük bıraksınlar diye bunu yaptılar.”

Pazar yerinde dün bazı ürünlerin fiyatı şöyleydi:

Çağla: 500 TL

Erik: 300 TL

Yenidünya: 250 TL

Çilek: 200 - 250 TL

Mantar: 250 TL

Acı Biber: 250 TL

Ayşekadın fasulye: 200 TL

Kivi: 200 TL

Kolokas: 180 TL

Kapya Biber: 170 TL

Bezelye: 150 TL

Armut: 150 TL

Ananas: 150 TL

Kavun: 150 TL KG

Domates: 140 TL

Salatalık: 130 TL

Patlıcan: 130 TL

Karpuz: 120 TL

Elma: 120 TL

Muz: 100 TL

Nar: 100 TL

Kabak: 100 TL

Brokoli: 100 TL

Pancar: 80 TL

Sarma Lahana: 70 TL

Avakado: 70 TL

Limon: 70 TL

Portakal: 50 TL

Mandalina: 50 TL

Taze Bakla: 50 TL

Enginar: 35 TL

Patates: 30 TL

Soğan: 30 TL

Roka: 20 TL

Maydanoz: 20 TL