Turizmde öncü

Merit Lefkoşa Hotel & Casino, uluslararası seyahat platformu Wingie Enuygun tarafından “2025 Wingie Enuygun Selection- Signature Choice” ödülüne layık görüldü.

Söz konusu ödül, misafir memnuniyeti, hizmet kalitesi, operasyonel başarı ve iş ortaklığı performansı gibi birçok kriterin değerlendirilmesi sonucunda veriliyor.

Merit Lefkoşa’nın elde ettiği bu başarı, yalnızca bir otelin ödüllendirilmesi anlamına gelmiyor; aynı zamanda Kuzey Kıbrıs turizminin uluslararası platformlarda görünürlüğünün artmasına katkı sağlıyor.

Son yıllarda Doğu Akdeniz’de artan rekabet ortamında bu tür ödüller, KKTC’nin güvenilir bir turizm destinasyonu olduğunu, hizmet kalitesinde uluslararası standartları yakaladığını ve misafir deneyiminde güçlü bir konumda bulunduğunu gösteriyor.

Uluslararası takdirler, sadece otelin marka değerini artırmakla kalmıyor, aynı zamanda ülke ekonomisine de doğrudan katkı sağlıyor.

Artan görünürlük sayesinde, KKTC’ye gelen turist sayısının artması, otel doluluk oranlarının yükselmesi ve yerel esnaf ile hizmet sektörünün canlanması bekleniyor. Merit Lefkoşa Hotel & Casino’nun bu ödülü, sürdürülebilir hizmet anlayışı ve misafir odaklı yaklaşımının bir sonucu olarak değerlendirilirken, sektör temsilcileri bu başarının KKTC turizminin geleceği açısından önemli bir referans olduğunu vurguluyor.

