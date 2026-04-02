Devletin tepesinde gerilim var

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Başbakan Ünal Üstel’in ‘ciddiyet’ ve ‘hukukun üstünlüğü’ çağrısına sosyal medya üzerinden yanıt verdi. Erhürman, Üstel’in açıklamasını “kötü bir, 1 Nisan şakası” olarak nitelerken “yapacak çok işimiz var. Kötü şakalarla uğraşacak vakit yok" dedi.

Başbakan Ünal Üstel, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın açıklamalarına Bakü’den cevap verdi.

Orta Doğu’daki gelişmelerin ve ekonomik etkilerin ‘şaka’ olmadığını belirten Üstel “Savaşın tüm dünyada yarattığı ekonomik yıkım, petrol fiyatlarındaki yükseliş ve olumsuzluklar bir şaka değildir” ifadelerini kullandı.

Kötü bir Nisan 1 şakası gibi

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Başbakan Ünal Üstel’in kendisine yönelik “devlet ciddiyeti” ve “anayasal teamüller” eleştirilerine sosyal medya üzerinden yanıt verdi.

Cumhurbaşkanı Erhürman'ın Üstel'e yanıtının tamamı şu şekilde:

"1 Nisan (Nisan 1 derdik eskiden) şakalarını hayatım boyunca hiç sevmedim.

Hep zorlama geldi bana. Genelde kötü şakalar.

Sn. Üstel, 'ciddiyet'e, 'hukukun üstünlüğüne saygı' ya ve 'güven bunalımı yaratmamaya' çağırmış beni!

Bu çağrıyı yapan Sn. Üstel! Kötü bir Nisan 1 şakası gibi!

Neyse, 1 Nisan geçecek! Çocuklarımızın, bu halkın önünü açmak için yapacak çok işimiz var. Kötü şakalarla uğraşacak vakit yok!"

Üstel Bakü’den yanıt verdi

Başbakan Ünal Üstel, Türk Devletleri Teşkilatı Hükümet Başkanları Zirvesi için bulunduğu Bakü’den

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın açıklamalarına yanıt verdi.

Üstel, Erhürman’ın açıklamalarını "ülke ve dünya gerçeklerinden uzak" olarak nitelendirerek, Cumhurbaşkanı’nın durumun ciddiyeti ile sosyal medyadaki söylemler arasındaki farkı kavrayamadığını savundu. Ortadoğu’daki gelişmelerin ve ekonomik etkilerin “şaka” olmadığını ifaden eden Üstel şunları söyledi:

"Sayın Cumhurbaşkanı’nın ülke ve dünya gerçeklerinden uzak açıklamasını okuduk.

Belli ki Sayın Cumhurbaşkanı hala gerçekle şakayı, durumun ciddiyeti ile sosyal medyada oyalanmanın farkını anlamamış. Sayın Cumhurbaşkanı’nın 'kötü şaka' benzetmesi, zat-ı âlilerinin bugüne kadar yaptıklarına daha uygun düştüğü kanaatindeyiz.

Biz savaşı, savaşın getirdiği ekonomik sıkıntıları ve alınması gereken tedbirleri şaka olarak görmüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı’na da Ortadoğu’da yaşananların bir şaka olmadığını yeniden hatırlatma ihtiyacının hasıl olduğu bellidir.

Ortadoğu’da yaşanan bu savaşın tüm dünyada yarattığı ekonomik yıkım, petrol fiyatlarındaki yükseliş ve bunun yarattığı olumsuzluklar bir şaka değildir.

Güney komşumuzun Kıbrıs adasını savaşın merkezlerinden biri haline getirme politikası şaka değildir.

Türkiye Cumhuriyeti’nin soydaşlarını korumak için eyleme geçirdiği askeri önlemler şaka değildir.

Sayın Cumhurbaşkanı bir şaka ve sosyal medya dünyasında yaşıyor olabilir, ama biz gerçek bir dünyada yaşıyoruz.

Ülkenin içinde bulunduğu ekonomik ve sosyal şartlar ortadayken, keşke bizim de 'şaka yapma lüksümüz' olsaydı. Bizim sorumluluğumuz, bu ülkenin meselelerini şakayla değil, rasyonel politikalarla çözmektir."

Üstel, Azerbaycan’da temaslarda bulundu

Bu arada Başbakan Ünal Üstel, Azerbaycan temasları kapsamında Bakü’de önemli görüşmeler gerçekleştirdi.

Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov, Üstel’i resmi olarak kabul etmekten duydukları memnuniyeti dile getirerek, KKTC’nin Türk dünyasının ayrılmaz bir parçası olduğunu vurguladı.

Görüşmede turizm, eğitim, ekonomi ve çalışma hayatı başta olmak üzere birçok konu ele alındı. Turizmde karşılıklı charter uçuşların yeniden başlatılması, eğitimde diplomaların tanınması ve öğrenci değişim programları, ekonomik ilişkilerde yatırımların artırılması ve ticari iş birliğinin güçlendirilmesi kararlaştırıldı. Çalışma hayatında ise iş bulma süreçlerinin kolaylaştırılması ve giriş-çıkış süreçlerinin düzenlenmesi konusunda mutabakat sağlandı.

Üstel, Türkiye, Azerbaycan ve KKTC arasındaki birlikteliğin “3 devlet, tek millet” anlayışıyla güçlendiğini belirterek, kardeşliğin somut projelerle desteklenmesi gerektiğini ifade etti.

Ayrıca Üstel, , Yeni Azerbaycan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Tahir Budagov ile bir araya geldi. Budagov, Üstel’i Şuşa’da düzenlenecek siyasi partiler toplantısına davet etti ve üç parti arasındaki iş birliğinin “3 devlet, tek millet” anlayışıyla devam edeceğini vurguladı.

Görüşmelerin, KKTC ile Azerbaycan arasında diplomatik, ekonomik ve kültürel ilişkilerin daha ileriye taşınması açısından önemli bir dönüm noktası olduğu belirtildi.



Güncelleme Tarihi: 02 Nisan 2026, 10:07