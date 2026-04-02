Organ bağışı umut oldu

Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde geçen ay kalp nakli yapılan hastanın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek hastayı ziyaretinde, yaklaşık 18 gün önce yapılan operasyonla ülkede, kalp nakli sayısının beşe yükseldiğini vurguladı.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre; dört ay önce kalp yetmezliği nedeniyle kalp destek cihazı takılan bir hastaya, uygun donör bulunmasının ardından kalp naklinin başarıyla gerçekleştirildiği anımsatılarak, hastanın sağlık durumunun iyi olduğu ve hızla toparlandığı bildirildi.

Ameliyatın gerçekleştirildiği Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde hastayı ziyaret eden Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, yaklaşık 18 gün önce yapılan operasyonun başarılı geçtiğini belirtti.

Organ bağışı dört hastaya umut oldu

Hayatını kaybeden bir bağışçının ailesinin de kararıyla toplam dört hastanın sağlığına kavuştuğunu vurgulayan Dinçyürek, bağış kapsamında bir organın karaciğer nakli için Türkiye’ye gönderildiğini, iki hastaya ise ülkede böbrek nakli yapıldığını kaydetti.

Dinçyürek, böbrek nakillerinin ülkede artık hem kadavradan hem de canlıdan canlıya rutin şekilde başarıyla gerçekleştirildiğini ifade etti.

Kalp nakli sayısı beşe yükseldi

Aynı bağış sürecinde gerçekleştirilen kalp nakliyle birlikte, hastanede 2019 yılında başlatılan kalp nakli ameliyatlarının sayısının beşe ulaştığını belirten Dinçyürek, Türkiye’de sınırlı sayıda merkezde yapılan bu ileri düzey ameliyatların ülkede de aynı başarıyla uygulanmasının önemine dikkat çekti.

Organ bağışının önemi vurgulandı

Organ naklinin ilaç ya da cihaz gibi üretilebilen bir tedavi yöntemi olmadığını ifade eden Dinçyürek, yalnızca bir insandan diğerine hayat verebilen eşsiz bir uygulama olduğunu söyledi.

Bu nedenle bağış kararı veren aileye teşekkür eden Dinçyürek, hem başsağlığı dileklerini iletti hem de toplumda organ bağışı bilincinin artırılması gerektiğinin altını çizdi.

“Kalp nakli dünyada kabul edilen altın standart tedavi”

Ameliyatı gerçekleştiren Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı ve Hastane Başhekimi Dr. Hasan Birtan, 2019 yılında başlatılan kalp nakli programının beşinci operasyonunu başarıyla tamamladıklarını söyledi.

29 yaşındaki erkek hastanın genel durumunun iyi olduğunu ve taburculuk sürecine girildiğini belirten Birtan, kalp naklinin, kalp yetmezliği için dünyada kabul edilen “altın standart” tedavi yöntemi olduğunu vurguladı.

Organ bağışının hayati önem taşıdığının altını çizen Birtan, toplumun bu konuda daha bilinçli hale gelmesi gerektiğini belirtti. Birtan, gelecekte daha fazla hastaya umut olabilmek için bağışların artmasının büyük önem taşıdığını kaydetti.

Hayatını kaybeden bağışçıya Allah’tan rahmet dileyen Birtan, ailesine de sabırlar diledi.

“Artık çok rahatım”

Kalp nakli yapılan 29 yaşındaki erkek hasta ise, önceden yürümekte zorlandığını belirterek, ameliyat sonrası kendisini çok daha rahat hissettiğini ifade etti, bağışçı aileye ve sağlık ekibine teşekkür etti.



