İkisi de sabıkalı

Gönyeli’de Cürümleri Önleme Şubesi ekipleri tarafından araçlarında yapılan aramada metanfetamin, hintkeneviri ve uyuşturucu içiminde kullanılan gereçler bulunan A.U.G. (E-32) ve S.A. (E-31) dün ek süre talebiyle mahkemeye çıkarıldı. Her iki zanlının da uyuşturucu suçundan birçok sabıkası olduğu belirtildi. Zanlılar yargılanmak üzere cezaevine gönderilirken, duruşmada detaylar aktarıldı.

Polis memuru; 25 Mart 2026 tarihinde saat 17.30 raddelerinde Yenikent- Metehan Şehit Arsaları bölgesinde Cürümleri Önleme Şubesi ekiplerinin devriye halinde bulunduğu sırada, park halinde bulunan FF 106 plakalı aracı şüpheli görerek, arama yaptığını söyledi.

Polis, araç içerisinde yapılan aramada, plastik kutu içinde 8 gram metanfetamin ve 7 gram ağırlığında hintkeneviri türü; üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olan hassas terazi, cam pipo ile bez parçasına sarılı tütünle karışık yaklaşık 100 miligram ağırlığında hintkeneviri bulunarak emare alındığını ifade etti.

Polis memuru; zanlı S.A.’dan yapılan sorgulamada, henüz tespit edilemeyen bir şahıs aracılığıyla ve sosyal medya uygulaması olan Telegram üzerinden yaklaşık 13 gram hintkeneviri ve 10 gram metanfetamin türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddeleri Güney Kıbrıs’tan ithal ettiğini beyan ettiğini mahkemeye aktardı.

Polis, zanlı A.U.G.’nin Göçmenköy’de bulunan ikametgâhında mahkeme emri ile yapılan aramada, cam pipo, öğütücü ve bir gram hintkeneviri türü uyuşturucu maddenin tespit edilerek emare olarak alındığını belirtti.

Polis, zanlıların 2 kez mahkemeye çıkarılarak 8 gün ek süre alındığını, ele geçirilen maddelerinin analize gönderildiğini belirtti. Polis, son alınan 7 günlük süre içerisinde analize gönderilen maddelerle ilgili sonucun çıktığını, uyuşturucu olduklarının teyit edildiğini kaydetti.

Polis, 7 gün dolmadan zanlıların soruşturmanın etki edebileceği kısmının tamamlandığını söyledi. Zanlı A.U.G.’nin 2013 yılından beri uyuşturucu suçlarından birçok sabıkası olduğunu, ayrıca 2026 yılı Şubat ayında yine uyuşturucu suçundan tutuklanıp, teminata bağlandığını söyledi.

Polis, zanlı S.A.’nın da uyuşturucu suçlarının yanı sıra 2025 yılında meydana gelen tehditle mal isteme, kasti hasar suçlarından kaydı olduğun belirtti. Polis, her iki zanlının da sürekli suç işlediğini, serbest kalmaları halinde suç işlemeye devam edeceklerini ifade ederek, tutuklu yargı talep etti.

Mahkeme; zanlıların 60 gün süreyle cezaevinde tutuklu kalmasına emir verdi.

