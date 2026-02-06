Taraflara sunuldu

Katar merkezli El Cezire televizyonu, Umman'da bugün ABD ve İran arasında yapılacak müzakereler öncesinde arabulucu ülkelerin taraflara yeni öneri listesi sunduğunu duyurdu.

Arabulucu ülkeler Türkiye, Mısır ve Katar, İran'ın uranyum zenginleştirmeyi 3 yıl tamamen durdurma-sını önerdi.

El Cezire'ye göre üç arabulucu ülke, Tahran ve Washington'ın saldırmazlık anlaşmasına imza atması teklifinde de bulundu.

İran Dışişleri Bakanlığı ise Bakan Arakçi'nin Umman'a yola çıktığını duyurdu.

ABD-İran geriliminde önce görüşmenin yeri ardından kapsamı iki taraf arasında tartışmaya neden olurken, müzakerelerin iptal olduğu iddia edilmişti. Sonrasında görüşmenin Umman'da yapılacağı konusunda anlaşıldığı duyuruldu.

İran Dışişleri Bakanlığı'ndan son yapılan açıklamaya göre, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi nükleer müzakereler için Umman'a hareket etti.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, “ABD'nin ciddi, sorumlu ve gerçekçi şekilde görüşmelere katı-lımını umuyoruz” denildi.

Müzakere masası için yeni öneriler

Katar merkezli El Cezire televizyonu, İran-ABD görüşmeleri öncesinde arabulucuların taraflara müzake-relerin temel ilkelerini oluşturacak bir liste sunduğunu duyurdu.

İran, üç yıl boyunca uranyum zenginleştirmeyecek. Elindeki 440 kilogram zenginleştirilmiş uranyumu ise üçüncü bir ülkeye gönderecek. Balistik füze kullanımını sınırlandıracak. Ortadoğu'da destek verdiği gruplara silah sağlamayacak.

Türkiye, Mısır ve Katar ortaklaşa hazırladı

El Cezire'ye göre listeyi Türkiye, Mısır ve Katar ortaklaşa hazırladı.

Önerilen müzakere çerçevesine göre İran 3 yıl boyunca uranyum zenginleştirmeyeceğini taahhüt ede-cek. 3 yıl sonraysa uranyum zenginleştirme oranını yüzde bir buçuk ile sınırlandıracak.

Elinde bulunan 440 kilogramlık yüzde 60 oranında zenginleştirilmiş uranyumu ise üçüncü bir ülkeye gönderecek.

Arabulucu ülkeler önerilerini İran'ın nükleer programıyla sınırlı tutmadı.

İran'dan bölgede destek verdiği gruplara silah sevkiyatı ve teknoloji transferini durdurması da isteni-yor.

Tahran'dan balistik füze kullanmayacağını taahhüt etmesi de talep ediliyor.

El Cezire'ye göre üç arabulucu ülke, Tahran ve Washington'ın saldırmazlık anlaşmasına imza atmasını da önerdi.

Bu önerilerin Trump'ın özel temsilcisi Steve Witkoff'un İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile Salı günü bir araya gelmesinden hemen önce ABD ve İran tarafına iletildiği belirtildi.

Görüşme için iki taraf da taviz verdi

Amerikan New York Times gazetesi Umman'da görüşmelerin yapılabilmesi için hem Washington hem de Tahran'ın tavizler verdiğini aktardı.

Gazeteye göre Amerika Birleşik Devletleri görüşmelerin Umman'da yapılmasına ve bölge ülkelerinden heyetlerin katılmamasına onay verdi.

İranlılarsa Amerikalılarla dolaylı değil yüz yüze görüşmeyi kabul etti.

Her iki taraf müzakerelerde nükleer programa odaklanmak konusunda uzlaştı. ancak New York Ti-mes'a göre İran'ın füzeleri ve bölgedeki gruplara verdiği destek de müzakerelerde tartışılacak. Görüş-melerde bir anlaşma çerçevesi oluşturulması hedefleniyor. İran daha önce sadece nükleer programını müzakere etmeyi kabul ediyordu.