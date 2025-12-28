Yoğun katılım oldu

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, CTP’yi “Geleceğine sahip çıkan halkın örgütlü vicdanı” olarak niteleyerek, birleştirici ve katılımcı bir anlayışla partiyi güçlü bir iktidara taşıya-caklarını söyledi.

Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin 55’inci kuruluş yıl dönümü Lefkoşa’da düzenlenen resepsiyonla kutlan-dı.

Lefkoşa Hidden Garden’da gerçekleştirilen “CTP 55. Yıl Resepsiyonu”, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ve eşi Nilden Bektaş Erhürman, 2’nci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, milletvekilleri, partililer ile siyasi parti, sendika ve sivil toplum örgütü temsilcilerinin katılımıyla yapıldı.

Resepsiyona ayrıca; Başbakan ve Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Ünal Üstel, Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı, Demokrat Parti Genel Başkanı Fikri Ataoğlu ile Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı, Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı Erhan Arıklı da katılarak, CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli’yi selamladıktan sonra salondan ayrıldı.

“55 Yıl Birlikte Güçlüyüz” sloganıyla düzenlenen resepsiyonda davetlileri, CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli ve CTP Genel Sekreteri Mehmet Kale Kişi eşleriyle birlikte karşılandı.

Resepsiyonda müzik dinletisi sunuldu, CTP tarafından hazırlanan kuruluş yıl dönümü filmi gösterildi. Resepsiyonda, CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli ve CTP Genel Sekreteri Mehmet Kale Kişi’nin birer konuşma yaptı ve ardından pasta kesildi.

CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, yaptığı konuşmada, CTP’nin 55 yıldır barış, demokrasi, sosyal ada-let, eşitlik ve özgürlük ilkeleri doğrultusunda mücadelesini sürdürdüğünü belirterek, 2026 yılında ikti-dara yürüyeceklerini söyledi.

Salonu dolduran partililere ve konuklara seslenen İncirli, CTP’nin zor dönemlerden geçerek bugünlere geldiğini belirterek, “Biz birbirimizden, partimizden, memleketimizden ve hedeflerimizden hiç vazgeç-medik” ifadelerini kullandı.

CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, CTP’nin kurucularından Hüseyin Celal’e anı fotoğrafı da takdim etti.



Güncelleme Tarihi: 28 Aralık 2025, 01:24