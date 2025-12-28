Bir kişi aranıyor

İş aracı kazası sonrası evrak sahteleme girişimine karışan K.T.(E-24), S.A. (E-26) ve H.A. (E-35) tutuklandı. Olayla ilgili bir kişinin arandığı açıklandı.

Lefkoşa’da mesleki sürüş ehliyeti olmadığı halde kazıcı-yükleyici aracı kullanan K.T.(E-24) trafik kazası yapınca sahtekârlığa başvurdu.

Zanlı K.T. kaza maliyetini sigortaya yüklemek için arkadaşı H.A.’nın (E-35) mesleki sürüş ehliyetiyle kaportacıya giderek, tamir için başvurdu.

Zanlılar S.A. ,H.A. ve K.T. ile birlikte hareket ederek, trafik kazasına ilişkin sahte beyanname doldurdu. Gazimağusa’daki sigorta şirketine gönderilen beyannamenin eksik ve yanlış bilgiler içerdiğinin tespit edilmesi üzerine polise başvuruldu.

Yapılan soruşturma sonucu kazayı yapan K.T., sahte evrak hazırlamasına yardım eden S.A. ve H.A. tutuklanarak, mahkemeye çıkarıldı.

Polis detayları aktardı

Polis, K.T.’nin 25 Aralık 2025 tarihinde Hamitköy’de kullanımındaki yükleyici araç kaza yaptığını söyledi. Polis, , yapılan incelemede zanlının sürüş ehliyetinin kullandığı aracı kapsamadığının tespit edildiğini belirtti.

Polis, bunun üzerine zanlı K.T.’nin, S.A. aracılığıyla, H.A.’ya ait sürüş ehliyetini temin ettiğini, ardından Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir kaporta işletmesine gittiklerini mahkemeye aktardı.

Polis, zanlılar K.T.,.S.A. ve H.A.’nın söz konusu iş yerinde trafik kazasına ilişkin sahte beyanname doldurduklarını ve bu belgenin bir sigorta acentesine verilmesini sağlayarak tedavüle sürdüklerini söyledi.

Soruşturma memuru, olayın, sigorta şirketi tarafından yapılan inceleme sırasında fark edildiğini, durumun polise bildirilmesi üzerine başlatılan soruşturma kapsamında zanlı K.T., H.A. ve S.A.’nın tutuklandığını ifade etti. Polis ayrıca, meseleyle bağlantılı H.R.’nin arandığını belirtti.

Soruşturmanın henüz yeni başladığını kaydeden polis, zanlılardan alınan beyanlar bulunduğunu, bu beyanların araştırılması gerektiğini kaydetti. Polis, ayrıca aranan şahıs olduğunu dile getirerek zanlıların 3 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme, haklarında “evrak sahteleme, tedavüle sürme ve başkasının kimliğine bürünme” suçlarından soruşturma yürütülen zanlıların 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

