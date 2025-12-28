İşi yok okulu yok

Gönyeli’de terk edilmiş bir evde tespit edilen zanlı Nijeryalı N.D.N.’nin(E-24) ülkede izinsiz ikamet ettiği tespit edildi.

Tutuklanan zanlının 2021’den beri kaçak yaşam sürdüğü, ihraç edileceği açıklandı.

Polis, 27 Aralık 2025 tarihinde saat 02.30 raddelerinde Gönyeli’de Ulus Sokak üzerinde kapısı ve pen-ceresi açık vaziyette bulunan terk edilmiş bir evle ilgili yapılan kontroller kapsamında zanlının tespit edildiğini aktardı.

Polis, Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerin binanın üst katında yer alan yatak odasında uyur vaziyette bulunan zanlı N.D.N.yi karakola götürdüğünü söyledi.

Polis, zanlının pasaportunun incelendiğini, yapılan muhaceret kontrolünde 29 Kasım 2021 tarihinden

itibaren bin 489 gündür KKTC’de izinsiz olarak ikamet ettiğinin tespit edildiğini mahkemeye aktardı. Zanlının suçüstü hali gereği tutuklandığını kaydeden polis, meseleyle ilgili soruşturmanın henüz yeni başladığını ifade etti.

Polis, zanlının ülkede kaçak olarak bulunduğu süre içerisinde herhangi bir suça karışıp karışmadığının araştırılacağını, ayrıca ihraç işlemlerinin yürütülebilmesi için gerekli yazışma ve işlemlerin yapılacağını belirterek, 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi onayladı.

