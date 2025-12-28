Muhaliflere mesajı verdi

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel, yaklaşan yerel seçimler öncesinde parti içinde birlik ve beraberliğin güçlendirilmesi çağrısında bulunarak, “Şimdi daha çok bir olma za-manıdır.” dedi.

UBP’den verilen bilgiye göre Üstel, Lefke, Güzelyurt ve Gazimağusa ilçelerinde partililer ve vatandaşlar-la bir araya geldi.

Ziyaretleri sırasında konuşan Üstel, görevini halkın takdiriyle yürüttüğünü vurgulayarak, 1991 yılından bu yana siyasetin çeşitli kademelerinde görev aldığını ve siyasete başladığı ilk günden itibaren gönüllü-lük anlayışıyla çalıştığını ifade etti. Üstel, önceliklerinin her zaman halk ve halkın daha iyi bir yaşam sürmesi olduğunu kaydetti.

Hükümetin göreve geldiği günden itibaren birçok reforma imza attığını belirten Üstel, bunlardan biri-nin Belediyeler Reformu olduğunu hatırlatarak; “Bugün belediyeler eskisinden daha güçlüyse ve hal-kımız daha kaliteli hizmet alıyorsa, bu hayata geçirdiğimiz Belediyeler Reformu sayesindedir. Geçmişte bu reforma karşı çıkan muhalefet belediyeleri bile bugün bu reformun doğrularını dile getirmektedir.” şeklinde konuştu.

2026 yılında yapılacak belediye seçimlerine de değinen Üstel, Ulusal Birlik Partisi’nin halkın karşısına başarı odaklı, çalışkan, üretken ve halkını düşünen adaylarla çıkmayı hedeflediğini belirterek, partinin her zaman ülkeye fayda sağlayacak ve halkı için çalışan adaylarla yoluna devam edeceğini kaydetti.

Seçim sürecine giriliyor

Yerel seçim sürecinde birlik ve beraberliğin önemine vurgu yapan Üstel, yerel seçimlere giderken parti-yi daha ileriye taşıyacak çalışmaların bulunduğunu ifade etti. Üstel, bu süreçte ilçe başkanları ve yöne-timleri ile örgüt başkanlarının daha aktif rol üstlenmesi gerektiğini, özellikle seçim dönemlerinde yo-ğun emek harcayan ilçe, örgüt, kadın ve gençlik kolları başkanlarıyla yola devam edeceklerini belirtti.

Ulusal Birlik Partisi’nin yeni bir döneme girdiğini de ifade eden Üstel, yeni vizyon ve yeni bir bakış açı-sıyla parti içi değerlendirmelerin yapılacağını, atılacak adımlarla partinin daha da güçleneceğini ve yeni düzenle yola devam edileceğini söyledi.

