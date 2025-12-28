Yeni yıllarını kutladı

Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay ve parti yetkilileri, Lefkoşa’nın tarihi Arasta bölgesinde faaliyet gösteren esnafı ziyaret ederek yeni yıl dileklerini iletti, esnaf ve vatandaşların talep ve sorunla-rını dinledi.

Genel Başkan Kudret Özersay, Lefkoşa İlçe Başkanı Mustafa Kendir ve parti yöneticileri, Arasta, Büyük Han ve Belediye Çarşısı olarak bilinen Bandabuliya bölgesinde gerçekleştirdikleri ziyaret kapsamında hem iş yeri sahipleriyle hem de alışveriş için bölgede bulunan vatandaşlarla birebir görüşmeler yaptı. Ziyaret sırasında esnafın ekonomik koşullar, artan maliyetler, bölgedeki ticari hareketlilik, turizm po-tansiyeli ve yerel yönetimlerle yaşanan sorunlara ilişkin görüş ve beklentileri ele alındı.

Halkın Partisi tarafından düzenlenen ziyarete Genel Başkan Kudret Özersay’ın yanı sıra Lefkoşa İlçe Başkanı Mustafa Kendir, Parti Sözcüsü Aral Moral ile Lefkoşa İlçe Yönetim Kurulu üyeleri Kürşat Dunki, Kurtuluş Sözmen, Ender İlgililer ve Hasan Akkuş da katıldı. Parti yetkilileri, ziyaret boyunca esnafın dile getirdiği sorunları not alarak çözüm önerileri üzerinde değerlendirmelerde bulundu.

Ziyaretle ilgili olarak Halkın Partisi tarafından yapılan açıklamada, partinin siyaset anlayışının merke-zinde halkla doğrudan temasın yer aldığı vurgulandı. Açıklamada, sahada yapılan ziyaretlerin yalnızca özel günlerle sınırlı olmadığı, esnaf ve vatandaşın yaşadığı sorunların yerinde tespit edilerek çözüm üretilmesinin hedeflendiği belirtildi. Halkın Partisi’nin, “halkın içinde olmaya devam” anlayışıyla çalış-malarını sürdüreceği ifade edildi.

