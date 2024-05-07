Top Netanyahu’da

Hamas, Gazze’de ateşkesi kabul ettiğini açıkladı. Hamas yetkilisi, kararın ardından yaptığı açıklamada, “Top artık İsrail’in sahasında.” dedi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, "Hamas'ın kabul ettiği teklif İsrail'in taleplerini karşılamaya uzak olsa da İsrail müzakereler için heyet gönderecek." dedi.

ABD Dışişleri Bakanlığı ise Hamas’ın kararının müttefiklerle görüşüleceği ifade edildi. Ateşkes açıklaması Hamas lideri Haniye'den geldi.

Hamas'ın internet sayfasından yaptığı yazılı açıklamaya göre, Haniye, Katar ve Mısır'a Gazze Şeridi'ndeki ateşkes anlaşması için sundukları önerileri kabul ettiğini iletti.

Açıklamada, Haniye'nin Katar Başbakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ve Mısır İstihbarat Başkanı Abbas Kamil ile telefon görüşmesi yaptığını ve kendilerine ateşkes anlaşması ile ilgili sundukları önerileri Hamas Hareketi'nin onayladığını duyurdu.

Açıklamada, sunulan teklif ve önerilerin içeriği hakkında bilgi paylaşılmadı.

Hamas yetkilisi ateşkes önerisinin kabul edilmesinin ardından "Top artık İsrail'in sahasında" açıklaması yaptı.

Gazze Şeridi'ndeki Refah, Han Yunus, Deyr el-Belah ve Nusayrat kentleri caddelerinde ve çadır kamplarında Hamas'ın ateşkes önerilerini duyurmasının ardından Filistinliler, sevinç gösterilerinde bulundu.

Filistinlilerin bir kısmı ateşkes teklifine verilen onayı birbirlerine tatlı ikram ederek kutlarken, bir kısmı da cadde ve sokaklarda coşku ve sevinç içinde küçük çaplı yürüyüşler gerçekleştirdi.

İsrail'den açıklama

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, "Savaş kabinesi, İsrail'in Refah'taki operasyonuna devam etmesi kararı aldı. Hamas'ın kabul ettiği teklif İsrail'in taleplerini karşılamaya uzak olsa da İsrail müzakereler için heyet gönderecek." dedi.

İsrailli bir yetkili, Hamas'ın kabul ettiği "yumuşatılmış" Mısır önerisinin İsrail tarafından kabul edilmeyeceğini belirterek, "Öneri İsrail'in kabul etmediği "Geniş Kapsamlı" sonuçlar içeriyor dedi.

Hamas'ın ateşkes teklifini kabul etmesinin İsrail'i anlaşmayı reddeden taraf olarak göstermek için bir oyun olduğunu savunan İsrailli yetkili "Hamas'ın yanıtını aldık, değerlendireceğiz" açıklaması yaptı.

Filistin'den açıklama

Filistin lideri Mahmud Abbas, Mısır ve Katar'ın arabuluculuk ettiği ateşkes önerisini memnuniyetle karşıladı. Abbas, Uluslararası toplumu, ateşkes önerisini kabul etmesi için İsrail'e baskı yapmaya çağırdı.

Anlaşma şartları

Reuters'a konuşan Hamas yetkilisi , "Ateşkes, yeniden inşa, yerlerinden edilenlerin geri dönmesi ve tutuklu takası anlaşması dahil birçok talebi karşılayan teklifi kabul ettik" açıklaması yaptı.

Hamas heyetinin ateşkes anlaşması ve bir sonraki adımı görüşmek üzere yakında Kahire'yi ziyaret edeceği bildirildi.

Hamas'ın Gazze sorumlu yardımcısı, "Ateşkes önerisi her biri 42 günlük üç aşamalı bir anlaşama" açıklamasında bulundu.

ABD'den açıklama

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan "ABD önümüzdeki saatlerde Hamas'ın yanıtını müttefikleriyle görüşecek" açıklaması yapıldı.

Hamas'in ateşkes önerisine yanıtını gözden geçirdiklerini söyleyen Beyaz Saray sözcüsü "Kritik bir aşamadayız" dedi.

Güncelleme Tarihi: 07 Mayıs 2024, 10:17