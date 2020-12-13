Tesadüfe bak

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da aldığı ihbarla harekete geçen Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri, Suriçi bölgesinde tespit ettikleri Enver Akyürek’in üzerini aradı. Arama sonucu Akyürek’in tasarrufunda 6 adet sahte 500 Euro banknot ele geçirdi. Gözaltına alınan Akyürek, konu banknotları, İstanbul’da George isimli şahıstan alarak KKTC’ye giriş yaptığını itiraf etti.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran Adli Şube’de görevli polis memuru Gökhan Yıldırım, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerinin, zanlının tasarrufunda sahte banknotlar olduğu ihbarını aldığını ve zanlının, Suriçi bölgesinde tespit edildiğini söyledi. Yapılan aramada 6 adet 500 Euro’luk sahte banknot ele geçirildiğini aktaran Yıldırım, zanlının konu banknotları İstanbul’da, George isimli bir şahıstan aldığını ve ülkemize geldiğini itiraf ettiğini söyledi.

Soruşturmanın yeni başladığını bildiren Yıldırım, mahkemeden süre talep etti. Huzurundaki şahadeti değerlendiren nöbetçi Yargıç, zanlının 3 gün polis nezaretinde tutuklu kalmasına emir verdi.