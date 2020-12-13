Makbuzu kesti parayı vermedi

Girne’de faaliyet gösteren Kut Ecza Deposu isimli işyerinde çalışan Murat Tutuş, müstahdem tarafından hırsızlık suçlaması ile dün mahkeme huzuruna çıkarıldı. Zanlı farklı tarihlerde çalıştığı işyerine adına tahsil ettiği paraları zimmetine geçirmekle suçlanıyor. Yapılan şikayet üzerine polis tarafından mahkemeye çıkarılan zanlı hakkında 3 gün tutukluluk emri verildi. Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Haluk Ceylan olayla ilgili bulguları aktardı. Ceylan, huzurunuzda bulunan zanlı Murat Tutuş'un mahkemeye sunduğu makbuz numarasındaki tutarları tahsil ettiğini ancak işyerine teslim etmediğini belirtti.

Polis yapılan şikayet üzerine zanlı Murat Tutuş'un Girne Kaza Mahkemesinden temin edilen derdest emri gereği tutuklandığını ve izahatlarda bulunduğunu mahkemeye aktardı.

Polis memuru Haluk Ceylan, zanlının yapmış olduğu beyanların araştırılacağını ayrıca fatura makbuzların inceleneceğini belirterek yeni başlatılan soruşturmanın salimen yürütülebilmesi için zanlının ilk etapta 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Jale Ergüden zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.