Rum tezine güçlü destek

Sırbistan Dışişleri Bakanı Nikola Selakoviç, Belgrad’ın “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin toprak bütünlüğü ile egemenliğini güçlü bir şekilde desteklediğini aynı zamanda ülkesinin, Avrupa Birliği’nin Doğu Akdeniz’deki gelişmelerle ilgili tezini paylaştığını” belirtti.

Haravgi gazetesi; Selakoviç’in görevini devralmasının ardından yurt dışındaki ilk ziyaretini Güney Kıbrıs’a gerçekleştirdiğini ve iki günlük ziyareti çerçevesinde Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’le bir araya geldiğini yazdı. Haravgi gazetesi, Hristodulidis’in Sırp yetkiliyi Kıbrıs sorunundaki son gelişmeler yanı sıra Türkiye’nin “karada ve denizde sürdürdüğü ileri sürülen yasa dışı faaliyetleri konusunda bilgilendirdiğini” iletti.

Hristodulidis Rum kesiminin, Sırbistan’ın Avrupa Birliği’ne katılma çabalarına tam desteğini yinelerken, Rum kesiminin bu gidişata yönelik katkıda bulunmak için Sırbistan’a uzmanlar göndermeye hazır olduğunu da ifade etti.

Sırbistan Dışişleri Bakanı Selakoviç ise açıklamasında, Rum kesiminde bulunmaktan ötürü duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Rum kesiminin Sırbistan ve Sırp halkının gerçek dostu olduğunu dile getirdi.

Selakoviç Hristodulidis’e, Rum kesiminin “Ülkesinin toprak bütünlüğü ve egemenliğinin korunması ile Kosova ve Metohiya meselesinde Sırbistan’a olan desteğinden” ötürü de teşekkür etti.

Sırbistan’ın “Toprak bütünlüğü ve egemenliği konusunda Kıbrıs Cumhuriyeti’ne tam ve güçlü bir destek verdiğini” de dile getiren Selakoviç, ülkesinin resmi tezinin değişmeden kalacağını sözlerine ekledi.

Fileleftheros gazetesine göre; Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis, şartlar izin verdiği zaman beraberinde bir iş adamları heyetiyle birlikte Sırbistan’ı ziyaret edeceğini açıkladı.