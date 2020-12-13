‘AB bizi tıraşladı’

Avrupa Konseyi’nin Türkiye hakkındaki kararı Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis tarafından memnuniyetle karşılanırken; Rum basını tam tersi yorumlarda bulundu.

Fileleftheros “Ortaklar Bizi Yine Tıraşladı… 27’ler Zirve Toplantısında Türkiye’ye Bir Kez Daha Göz Yumdu” başlığıyla manşete çektiği haberinde önceki günkü Zirve’de uzun tartışmaların ardından, Berlin’in başını çektiği “AB’ye bumerang olarak döner gerekçesiyle Ankara’ya sert yaptırım uygulanmamalı” görüşünün hâkim olduğunu, Güney Kıbrıs ve Yunanistan’ın Zirve’den, Türkiye’ye karşı hiçbir güçlü ve caydırıcı koz kazanmadan ayrıldığını yazdı.

Zirve’den çıkan kararda, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki “ruhsatsız sondajları” konusunda kısıtlayıcı önlemler ile ilgili 11 Kasım 2019 tarihli karar tahtında ek önlem listeleri hazırlanması çağrısı yapıldığı kaydedildi. Ayrıca Yüksek Temsilci’ye ve Komisyon’a, AB-Türkiye siyasi ve ekonomik ilişkilerinin gidişatıyla ilgili rapor ve 2019 tarihli kararda öngörülenlerin genişletilmesi de dâhil, nasıl ilerleneceğine dair araç ve seçeneklerin en geç Mart 2021’deki Zirve’ye kadar incelenmek üzere sunma çağrısı yapıldığı belirtildi.

Yunanistan’da büyük hayal kırıklığı

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’in dünkü yoğun müdahalelerine karşın karar metnine herhangi güçlü bir ifade ekletmeyi başaramadığına işaret edildi ve Yunanistan’ın sonuçtan büyük hayal kırıklığı ve hoşnutsuzluk içerisinde olduğuna dikkat çekildi. Yunan diplomatik çevrelerinin, “bir adım daha atıldı” diyerek ve Türkiye’nin Oruç Reis’in faaliyetleri nedeniyle mahkûm edildiği ifadenin Yunanistan açısından çok daha önemli olduğunu söyleyerek daha az olumsuz bir görüntü vermeye çalıştığına dikkat çekildi.

Gazete Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in yazılı açıklama yaparak karardan memnuniyet belirttiğini yazdı, kararın Rum Yönetimi açısından ne anlam ifade ettiğini şu cümlelerle özetledi:

“Aslında Kıbrıs açısından, yasa dışı Türk faaliyetlerinin Kıbrıs Cumhuriyeti MEB’i içerisinde olduğunun tanındığı yeniden teyit edildi ve kapalı Maraş’taki eylemleri ve kolonizasyonu BM Güvenlik Konseyi’nin 550 ve 789 sayılı kararları da anılarak net bir şekilde kınandı” ifadesine yer verdi.