İhracatta sorun var

Narenciye sektöründe sorunlar bitmiyor, krizi aşılamıyor. Narenciye ürünlerinin ihracatında sorun yaşanırken, Kıbrıs Türk Narenciye Üreticiler Birliği, dün eylem başlattı.

Narenciye ürünlerinin ihracı konusundaki sorunların aşılamamasından dolayı eylem başlattığını açıklayan narenciye üreticileri, Güzelyurt’taki birlik binası önünde ateş yaktı ve hükümetten destek ve tazminat istedi.

Birlik Başkanı Ali Alioğlu, TAK’a yaptığı açıklamasında, ürünlerin yere dökülmeye başladığını ve sorunların çözülemediğini ifade ederek, üreticiye eylemden başka çare bırakılmadığını kaydetti.

“Üretici kızgın ve endişeli” diyen Alioğlu, bu yüzden birlik olarak eyleme gitme kararı aldıklarını belirtti.

Narenciye ihracatının önünün tıkandığını belirten Alioğlu, ülke için milli servet olan narenciyenin yere döküldüğünü ve üreticinin zarar ettiğini kaydetti.

Üreticinin devletten, sektörün ayakta durabilmesi için tazmin ve destek beklediğini ifade eden Alioğlu, tazmin edilmemesi durumunda eylemlerin büyütüleceğini söyledi.

