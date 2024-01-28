Şanlı direniş unutulmadı

Lefkoşa’da, "27-28 Ocak 1958 İngiliz Sömürge İdaresine Karşı Direnişin 66. Yılı Anma Töreni" düzenlendi.

Lefkoşa Şehitler Abidesi önünde yer alan anma töreninde, anıta çelenkler sunuldu, saygı duruşu saygı atışı yapıldı, İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekildi.

Törene, Lefkoşa Kaymakamı Bora Akkuş, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, Lefkoşa Türk Belediyesi temsilcileri ile siyasi parti, dernek, kurum kuruluş ile muharip dernekler ve diğer yetkililer katıldı.

Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği Genel Başkanı Gürsel Benan, günün anlam ve önemini belirten konuşmasını yaptı.

Benan, bugünün; Kıbrıs Türk halkının “ya Taksim ya ölüm” diyerek, İngiliz sömürge ve Enosise karşı vatanını, toprağını, haklarını korumak amacıyla sokağa döküldüğü gün olduğunu söyledi. Benan, bu amaçla o dönem Lefkoşa’daki gösteriler ile bu sırada İngiliz askeri ve polisinin takındığı tavrı anlattı, yaşanan saldırı ve müdahalelerde şehit düşenleri andı.

Benan, bu direnişin, Kıbrıs Türk halkının Kıbrıs adasında bir halk olduğunu, adanın Yunan adası olmadığını dünyaya gösterdiğini ifade ederek, o dönemde verilen mücadelelerin halkı bugüne taşıdığını söyledi.

Bir devletin varoluşunun bu direnişlerle başladığını ifade eden Benan, büyük acıların yaşandığı Kıbrıs adasında bir daha böyle acılar yaşanmaması ve gelecek nesillere güven içinde bir vatan bırakmak için devlete her zaman sahip çıkacaklarını vurguladı.

Buradaki törenin ardından Küçük Kaymaklı Mezarlığı'ndaki şehit kabirleri de ziyaret edildi, saygı duruşu saygı atışı yapıldı, İstiklal Marşı sonrası dua okundu.

Tatar: Şükranla yad ederim

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 27-28 Ocak Direnişi nedeniyle mesaj yayımladı. Tatar, “66 yıl önce İngiliz’e ve Rum’a teslim olmayacağımızı, şehit vermek pahasına dünyaya gösterdik” dedi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İngiliz sömürge idaresinin orantısız güç kullanarak Lefkoşa’da 5, Mağusa’da 2 olmak üzere 7 kişinin şehit olmasına ve çok sayıda kişinin yaralanmasına neden olduğu olayların 66. yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, şu ifadelere yer verdi:

“27-28 Ocak Direnişi, Kıbrıs Türkü’nün Kıbrıs’ta kendi milli ve dini kimliği ile özgürce, kendi kendini yöneterek yaşamak istediğini gösteren bir kalkışma olması bakımından büyük önem arzetmektedir.

Bu direnişle ne İngiliz’e ne de Rum’a teslim olunmayacağı, şehitler vermek pahasına dünyaya gösterilmiştir.

Onursal direnişin yıldönümü olan bu günde tüm şehitlerimizi bir kez daha rahmetle anar, 27-28 Ocak direnişine katılan ve destek veren tüm halkımızı bir kez daha şükranla yad ederim.”

Üstel: Şehitleri minnetle anıyoruz

Başbakan Ünal Üstel, 27-28 Ocak 1958 Direnişi şehitlerini andı.

Üstel mesajında, direnişin, Kıbrıs Türk halkının varoluş ve özgürlük mücadelesinde bir dönüm noktası olduğuna vurgu yaparak, “Direnişin 66’ıncı yıl dönümü olan bu önemli günde, vatanımız ve özgürlüğümüz için canlarını ortaya koyan tüm şehitlerimizi saygı, minnet ve özlemle anıyoruz” dedi.

Üstel, 27-28 Ocak’ta İngiliz koloni idaresine karşı ortaya konulan direnişin, egemenliği vurgulamak ve Anavatan Türkiye ile bağları yeniden kurmak istencinin bir tezahürü olduğunu belirterek, o gün ortaya kararlılıkla konan ve sürdürülen mücadelenin, bugün Kıbrıs Türkünü egemen ve özgür devlet sahibi bir halk olma noktasına getirdiğini ifade etti.

Üstel, azınlık olmaya mahkûm edilmeye çalışılan bir toplumun, devlet sahibi ve halk olma yolculuğunun önemli duraklarından biri olan 27-28 Ocak Direnişi'nin aynı zamanda inanmış bir avuç insanın neler başarabileceğinin en somut göstergelerinden biri olduğuna vurgu yaptı.

Başbakan Üstel, “Bu duygu ve düşüncelerle, bir kez daha aziz şehitlerimizi rahmetle anar, özgürlük mücadelesi verme ve bunu kazanma onurunu taşımış istisnai toplumlardan biri olan halkımıza şükranlarımı sunarım” ifadelerini kullandı.