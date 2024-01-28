Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş, doğumunun 100’üncü yıl dönümünde Denktaş Vakfı’nın düzenlediği ‘Toros 100 Yaşında’ etkinliği ile anıldı. Rauf Denktaş Üniversitesi Kültür Merkezi’nde yer alan anma programına Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve çok sayıda davetli katıldı. Program Rauf Denktaş’ın kısa bir vidosu ile başladı. Ardından Piyanist Rüya Taner piyano resitali sundu. Resitalin ardından Rauf Denktaş’ın dostlarının kendisi için söylediklerini içeren video gösterildi. Gösterimin ardından Denktaş Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Serdar Denktaş bir konuşma yaptı.



Serdar Denktaş babası için şiir okudu

Serdar Denktaş, Toros 100 Yaşında kitabının hazırlanmasında katkı koyanlara teşkkür ederek başladığı konuşmasında, kitabın ilerleyen zamanda 2’inci ve 3’ncü ciltlerinin de çıkabileceğini belirtti.

Babası Rauf Denktaş’ın anılarıyla, söylemleriyle, eylemleriyle hala aklında olduğunu kaydeden Serdar Denktaş, Rauf Denktaş’ın Kıbrıs Türkü’nün sesi olduğunu toplumu cemaatten, halk seviyesine çıkardığını söyledi.

Serdar Denktaş, “Denktaş gibiler tarih yazarlar, bir kez doğar ama asla ölmezler” dedi.

Denktaş, konuşmasını merhum sanatçı Cem Karaca’nın babası Rauf Denktaş için yazdığı şiiri okuyarak tamamladı.

Serdar Denktaş’ın konuşmasının ardından Rauf Denktaş’ın 2005 yılında Cumhurbaşkanıyken son olarak katıldığı DAÜ’de mezuniyet töreninde gençlere hitap ettiği video gösterildi.

Ortaylı: Çok başarılı bir isimdi

Daha sonra Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın “ Artık Herkes Onun Yolunda: Rauf Denktaş” başlıklı söyleşisi yer aldı. Denktaş’ın ne kadar başarılı bir hukuk insanı olduğunu anlatan Ortaylı, tüm Türk dünyası üzerindeki etkisinden de bahsetti. Denktaş’ın verdiği mücadelenin bugün farklı bir seviyede devam ettiğini kaydeden Ortaylı, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Bakü’deki görüşmesine değinerek, “Bakın bu süreç daha ileriki safhalara geçecek. Yeter ki sabırlı olmayı bilelim” dedi.

Program Rauf Denktaş’ın kendi sesiyle seslendirdiği “Benim İki Bayrağım Var” şiirinin yer aldığı videonun gösterimiyle son buldu.

Etkinlikte, Toros 100 Yaşında kitabının satışı da yapıldı.

