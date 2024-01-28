Gündem Ortadoğu

Ulusal Güvenlik Konseyi (NSC) Başkanı Curtis Ried’in, Güney Kıbrıs’a giderek Rum ve İsrail hükümet temsilcileri ile Larnaka’dan Gazze şeridine denizden insani yardım koridoru konusundaki ortak toplantısına katıldığı bildirildi.

Fileleftheros’un ABD’nin Güney Kıbrıs’taki Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamaya dayandırdığı habere göre ABD hükümeti, Güney Kıbrıs üzerinden Gazze’ye denizden insanî yardım ulaştırılması konusunda yetkililerini harekete geçirdi.

ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Curtis Ried ve beraberindeki ABD’li yetkililerin, Gazze’de ateşkesin sağlanması ve Gazze’ye insanî yardım ulaştırılmasını hedefiyle Rum ve Güney Kıbrıs’ta bulunan İsrailli yetkililerle görüştüğü kaydedildi ancak görüşme yeri ve diğer katılımcılar hakkında bilgi verilmedi.

ABD’nin Gazze’deki sivillerin insani ihtiyaçlarının giderilmesi konusunda İsrail, Güney Kıbrıs ve BM de dâhil olmak üzere diğer ortaklarıyla iş birliğine bağlı olduğu belirtilen ABD Büyükelçiliği açıklamasında Ried’in görüşmede, Husilerin Kızıldeniz’de gemilere düzenlediği saldırılara uluslararası toplumun tepkisini de gündeme getirdiği kaydedildi.

Açıklamada, Ried’in Rum yetkililer ile Güney Kıbrıs-ABD ikili ilişkilerinin dinamiğini siyasi, ekonomik ve kişiler arası bağlar ile iki ülke arasındaki güvenlik bağlarının derinleştirilerek sürdürülmesi konusunu görüştüğü belirtildi.

Curtis Ried’in Güney Kıbrıs’ta olması ve oradaki İsrailli yetkililerle görüşmesine paralel olarak Washington’un, Gazze’ye insanî yardım ulaştırılması konusunda Kudüs ile Kudüs’teki ABD büyükelçiliği, ABD Dışişleri Bakanlığı’nın Orta Doğu bölge ofisi ve Başkan Joe Biden’in bölgedeki insanî konularla ilgili özel temsilcisi David Satterfield aracılığıyla direkt irtibatta olduğu kaydedildi.

Gazete devamla Rum Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos’un geçen pazartesi günü Brüksel’de gerçekleştirilen AB Dış Konular Konseyi’nde Güney Kıbrıs’ın Gazze’ye insani yardım ulaştırılmasına katkı koymaya hazır olduğunu ve insanî deniz koridorunun muteber bir seçenek olmaya devam ettiğini yinelediğini yazdı.