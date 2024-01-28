Şimdi zamanı

Abdullah SUİÇMEZ

Kış aylarının en gözde sebzesi olan ‘Ayrelli’ (Kuşkonmaz) tüketmek son derece faydalı… Ancak bağı 150 lira olduğu için vatandaşların önemli bir kısmı bu sebzeyi tüketemiyor.

Ayrelli satıcıları ise, ürünü zor şartlarda topladıklarını, bu fiyata satmanın bile pek karlı olmadığını söylüyor.

Sağlık uzmanları ise “şimdi tam zamanı’ diyerek az da olsa Ayrelli tüketilmesini öneriyor.

Kuşkonmazın faydaları

Kuşkonmazın kalorisinin düşük olması kilosuna dikkat eden kişiler için birincil tercih nedeni olabilir. Ancak kuşkonmaz faydaları saymakla bitmez. Çözünebilir lifli yapısı kuşkonmazı sindirim sistemi için harika bir besin yaparken, kolon kanseri ve kardiyovasküler hastalıklar için de bir kalkan görevi görmesini sağlayabilir. Folat ile beyin sağlığı ve hamilelik süresindeki doğum kusurlarını azaltmaya yardımcı olur. Kuşkonmaz tarifleri denemenize sebep olacak kuşkonmaz faydaları şöyle detaylı açıklanabilir:

Kilo vermeye yardımcı olur

Kuşkonmazdaki çözünebilir inülin lifi kilo vermede çok önemli rol oynar. Çünkü araştırmalara göre 6 gram inülin, 260 kalorilik bir öğün kadar tokluk hissi verir. Hem kilo vermek hem de kilonuzu korumak için beslenmenize kuşkonmaz ekleyin.

Kanserle mücadelede faydalı olur

Kanserin yarattığı sorunların hafifletilmesinde faydalı olduğu düşünülen kuşkonmazdaki saponin bileşenlerinin kanser hücrelerinin ölümünde etkili olduğu bir araştırmada bulunmuştur. Araştırmaya göre kanser hücrelerinin büyümesine engel olduğu belirtilmiştir. Yine bir başka bileşen olan sülforafanın kanser önleyici özelliği araştırma aşamasındadır. Kuşkonmazın bir folat kaynaması olması, onun kolon, pankreas ve yemek borusu kanserlerine karşı risk azaltıcı olarak anılmasını sağlayabilir. Kısacası kuşkonmazın kansere karşı mücadelede bir destekleyici olduğu bilinmelidir.

İdrar yollarını korur

Mesane, böbrekler ve üretrayı da kapsayan idrar yollarını koruduğu düşünülen kuşkonmaz, bunu bir yeşil sebze olması ile yapar. Antibakteriyel özellik gösteren bu sebze enfeksiyonlara neden olan bakterilerin büyümesine engel olmada etkilidir.

Diğer faydaları

İnflamasyonla savaşır, kalp sağlığını destekler, beyni güçlendirir, sindirime destek olur, kemik sağlığını ve bağışıklık sistemini korur, diyabet tedavisinde etkilidir, göz sağlığını korur, adet dönemini kolaylaştırabilir, cilt sağlığına katkı sağlar.