Duygusal anlar yaşandı

Türk Maarif Koleji'nin (TMK), kuruluşunun 60’ıncı yıl dönümü kutlandı.

TMK’nın Rauf Raif Denktaş Kültür Salonu’nda gerçekleşen etkinlikte, okulun eski öğrencilerinden olan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın yanı sıra, Türkiye Cumhuriyeti’nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, bakanlar, milletvekilleri, eski müdür ve öğretmenler buluştu.

Gecede lise, ortaokul ve mezunlar korosu şarkılar ve marşlar seslendirdi. Dans gösterisi yapıldı.

TMK’nın 60 yılını özetleyen, özellikle de kuruluş günlerini anlatan belgesel ise salonda duygusal anların yaşanmasına neden oldu.

Tatar: Duygulanarak izledim

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, etkinlikte yaptığı konuşmada, 21 Aralık 1963 olayları nedeniyle, Rum Kesiminde kalan İngiliz Okulu’nda okuyan Türk öğrencilerin eğitimlerinin devam edebilmesi için, İngiliz Okulu’nda öğretmenlik yapan Hasan Nevzat, Behzat Gürsel ve Mahmut İslamoğlu’nun, gönüllü velilerle birlikte 27 Ocak 1964’te Köşklüçiftlik’te bir ev kiralayarak kurulmasına öncülük ettiği TMK’nın 60’ncı yılı nedeniyle hazırlanan aynı zamanda Kıbrıs Türkü’nün verdiği milli mücadeleyi de anlatan belgesel filmi, duygulanarak izlediğini belirtti.

Feyzioğlu: Zor günlerdi ama gururluyduk…

Büyükelçi Feyzioğlu da belgeselde eski müdürlerden Erdoğan Şensoy’un söylediği “zor günlerdi ama gururluyduk” sözlerinin kendisini çok etkilediğini vurgulayarak konuşmasına başladı.

TMK’nın sadece Kıbrıs Türk halkının değil, tüm Türk milletinin bugününde ve geleceğinde imzası olan, olacak bir camianın adı olduğunu kaydetti.

Çavuşoğlu: TMK efsane başarılara imza attı

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu da TMK’yı kuranların ve emek verenlerin efsane başarılara imza attığını söyledi. Çavuşoğlu, 1964’ün ilk günlerinde yaşanan o zor dönemde insanların bir yandan hayat mücadelesi verirken, bir yandan da çocuklarının eğitimi için verdiği mücadelenin ve TMK’nın kurulmasının, Kıbrıs Türkü’nün ruhunu gösterdiğini ifade etti.

Kortay: TMK bir ekoldür

TMK Müdürü Candan Kortay, geçmişten bugüne emek veren herkese teşekkür ederek konuşmasına başladı.

“TMK bir ekoldür, TMK KKTC’nin dünyaya açılan kapısıdır” diyen Candan Kortay TMK misyonu doğrultusunda her zaman gelecekle ilgili büyük hedeflere koştuğunu ve gerek ulusal gerek uluslararası alanda büyük başarılar elde ettiğini vurguladı.

İslamoğlu dakikalarca ayakta alkışlandı

Gecede, TMK’nın kuruluşunda yer alan Mahmut İslamoğlu ile merhum Hasan Nevzat ve Behzat Gürsel’in yakınlarına da plaket verildi.

Plaketi eski öğrencilerinden olan Cumhurbaşkanı Tatar’ın elinden alan Mahmut İslamoğlu, “bugün gelinen nokta fevkalade güzeldir, hepinizi kutlarım” dedi.

İslamoğlu, hazırlanan belgeselin gelecek nesillere de yol gösterecek bir çalışma olduğunu kaydetti.

Hazan Nevzat ile Behzat Gürsel’i rahmetle anan İslamoğlu, TMK öğrencilerine de başarılar diledi.

Mahmut İslamoğlu, salondakiler tarafından uzun süre ayakta alkışlandı.

Etkinlikte, eski müdürlere, TMK Eğitim Bilim ve Kültür Vakfı’na katkıda bulunanlara ve TMK marşlarını yazan ve besteleyenlere de plaketler verildi.

TMK 60’ıncı gurur gecesi, verilen resepsiyonla son buldu.

TMK'nın 60'ıncı yıl kutlamaları çerçevesinde mezunlar buluşmasının ise Haziran ayında yapılması planlanıyor.