Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Halkapınar Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti İzmir İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'nda 25'i AK Parti, 5'i Cumhur İttifakı ortağı MHP olmak üzere 30 ilçenin belediye başkan adayını açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, aday belirleme işlemlerini en kısa sürede bitirerek, tüm vakit ve enerjilerini 31 Mart'ta sandıkları patlatmak için kullanmayı amaçladıklarını bildirdi. Erdoğan, “Milletimiz, 31 Mart'ta şehirlerini, ortak değerlerini, istismar siyasetiyle değil eser ve hizmet siyasetiyle yönetecek belediye başkanlarını tercih edecektir” dedi. Sadece belediye değil, merkezi yönetimin de önemine işaret eden Erdoğan, "Merkezi yönetim olarak, bu milletin efendisi değil, hizmetkarı olan Erdoğan kardeşinizle, ulaşımıyla, suyuyla, arıtmasıyla, çevresiyle, yeşiliyle, sosyal destekleriyle ülkemize yakışır, milletimizin beklentilerine cevap verecek belediyelerle geleceğin Türkiye'sine yürüyelim." dedi.

İşte açıklanan adaylar

Aliağa - Serkan Acar (MHP)

Balçova - Erol Eroğlu

Bayındır - Uğur Demirezen

Bayraklı - Bilal Kırkpınar

Bergama - Sadık Doğruer

Beydağ - Hüseyin Ay

Bornova - Cevdet Çayır

Buca - Adnan Öztekin

Çeşme - Esat Tanık (MHP)

Çiğli - Murat Gökçekaya

Dikili - Sema Akıncı (MHP)

Foça - Taner Acar (MHP)

Gaziemir - Deniz Doğan

Güzelbahçe - Gümüş Saime Bucaklıoğlu

Karabağlar - Mehmet Sadık Tunç

Karaburun - Eyüp Kaykaç

Karşıyaka - İsmail Çiftçioğlu

Kemalpaşa - Galip Atar

Kınık - Sami Mollaahmet

Kiraz - Saliha Özçınar Kutlu

Konak - Ceyda Bölünmez Çankırı

Menderes - Sinan Akdeniz

Menemen - Aydın Pehlivan

Narlıdere - Murat Sarman

Ödemiş - Ali Hadim

Seferihisar - Ahmet Aydın

Selçuk - Zeynel Bakıcı

Tire - Arif Demirkan (MHP)

Torbalı - Özgür Erman Çağlar

Urla - Tarkan Bakırlı

Foto>>Erdoğan

Partilerin oy pusulasındaki yeri belli oldu

Detaylar açıklandı

Kura çekiminden önce konuşan Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, seçime katılma yeterliliğine sahip 36 parti tespit edildiğini ancak Yenilik Partisi'nin seçime katılmayacağını bildirdiğini açıkladı.

Bu nedenle kura çekimine 35 parti katıldı. Kura çekimi sonucu AK Parti, oy pusulasında ilk sırada yer aldı. CHP ise 18'inci sırada olacak. Oy pusulasında MHP 31, İYİ Parti 2, DEM Parti 9'uncu sırada yer alacak.

Oy pusulasının sıralaması şöyle olacak:

1- Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti)

2- İYİ Parti

3 - Sol Parti

4 - Büyük Birlik Partisi

5- Memleket Partisi

6- Anavatan Partisi

7- Demokratik Sol Parti (DSP)

8- Yeniden Refah Partisi

9- Hakların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti)

10- Türkiye Komünist Partisi

11- Anadolu Birliği Partisi

12- Zafer Partisi

13- Halkın Kurtuluş Partisi

14- Türkiye Komünist Hareketi

15- Bağımsız Türkiye Partisi

16- Gelecek Partisi

17- Yeni Türkiye Partisi

18- Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)

19- Emek Partisi

20- HÜDA-PAR

21- Hak ve Özgürlükler Partisi

22- Ocak Partisi

23- Adalet Birlik Partisi

24- Demokrat Parti

25- Güç Birliği Partisi

26- Millet Partisi

27- Milli Yol Partisi

28- Adalet Partisi

29- Genç Parti

30- Aydınlık Demokrasi Partisi

31- Milliyetçi Hareket Partisi (MHP)

32- Türkiye İşçi Partisi (TİP)

33- DEVA Partisi

34- Saadet Partisi

35- Vatan Partisi