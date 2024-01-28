Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Halkapınar Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti İzmir İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'nda 25'i AK Parti, 5'i Cumhur İttifakı ortağı MHP olmak üzere 30 ilçenin belediye başkan adayını açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, aday belirleme işlemlerini en kısa sürede bitirerek, tüm vakit ve enerjilerini 31 Mart'ta sandıkları patlatmak için kullanmayı amaçladıklarını bildirdi. Erdoğan, “Milletimiz, 31 Mart'ta şehirlerini, ortak değerlerini, istismar siyasetiyle değil eser ve hizmet siyasetiyle yönetecek belediye başkanlarını tercih edecektir” dedi. Sadece belediye değil, merkezi yönetimin de önemine işaret eden Erdoğan, "Merkezi yönetim olarak, bu milletin efendisi değil, hizmetkarı olan Erdoğan kardeşinizle, ulaşımıyla, suyuyla, arıtmasıyla, çevresiyle, yeşiliyle, sosyal destekleriyle ülkemize yakışır, milletimizin beklentilerine cevap verecek belediyelerle geleceğin Türkiye'sine yürüyelim." dedi.
İşte açıklanan adaylar
Aliağa - Serkan Acar (MHP)
Balçova - Erol Eroğlu
Bayındır - Uğur Demirezen
Bayraklı - Bilal Kırkpınar
Bergama - Sadık Doğruer
Beydağ - Hüseyin Ay
Bornova - Cevdet Çayır
Buca - Adnan Öztekin
Çeşme - Esat Tanık (MHP)
Çiğli - Murat Gökçekaya
Dikili - Sema Akıncı (MHP)
Foça - Taner Acar (MHP)
Gaziemir - Deniz Doğan
Güzelbahçe - Gümüş Saime Bucaklıoğlu
Karabağlar - Mehmet Sadık Tunç
Karaburun - Eyüp Kaykaç
Karşıyaka - İsmail Çiftçioğlu
Kemalpaşa - Galip Atar
Kınık - Sami Mollaahmet
Kiraz - Saliha Özçınar Kutlu
Konak - Ceyda Bölünmez Çankırı
Menderes - Sinan Akdeniz
Menemen - Aydın Pehlivan
Narlıdere - Murat Sarman
Ödemiş - Ali Hadim
Seferihisar - Ahmet Aydın
Selçuk - Zeynel Bakıcı
Tire - Arif Demirkan (MHP)
Torbalı - Özgür Erman Çağlar
Urla - Tarkan Bakırlı
Foto>>Erdoğan
Partilerin oy pusulasındaki yeri belli oldu
Detaylar açıklandı
Kura çekiminden önce konuşan Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, seçime katılma yeterliliğine sahip 36 parti tespit edildiğini ancak Yenilik Partisi'nin seçime katılmayacağını bildirdiğini açıkladı.
Bu nedenle kura çekimine 35 parti katıldı. Kura çekimi sonucu AK Parti, oy pusulasında ilk sırada yer aldı. CHP ise 18'inci sırada olacak. Oy pusulasında MHP 31, İYİ Parti 2, DEM Parti 9'uncu sırada yer alacak.
Oy pusulasının sıralaması şöyle olacak:
1- Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti)
2- İYİ Parti
3 - Sol Parti
4 - Büyük Birlik Partisi
5- Memleket Partisi
6- Anavatan Partisi
7- Demokratik Sol Parti (DSP)
8- Yeniden Refah Partisi
9- Hakların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti)
10- Türkiye Komünist Partisi
11- Anadolu Birliği Partisi
12- Zafer Partisi
13- Halkın Kurtuluş Partisi
14- Türkiye Komünist Hareketi
15- Bağımsız Türkiye Partisi
16- Gelecek Partisi
17- Yeni Türkiye Partisi
18- Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)
19- Emek Partisi
20- HÜDA-PAR
21- Hak ve Özgürlükler Partisi
22- Ocak Partisi
23- Adalet Birlik Partisi
24- Demokrat Parti
25- Güç Birliği Partisi
26- Millet Partisi
27- Milli Yol Partisi
28- Adalet Partisi
29- Genç Parti
30- Aydınlık Demokrasi Partisi
31- Milliyetçi Hareket Partisi (MHP)
32- Türkiye İşçi Partisi (TİP)
33- DEVA Partisi
34- Saadet Partisi
35- Vatan Partisi