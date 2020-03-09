Bunlar nasıl Avrupalı?

Başbakan yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Rum polisinin Lokmacı sınır kapısında Kıbrıslı Türklere yönelik şiddete başvurmasını kınadı.

“Ekonomik olarak bizimle tek kuruşu paylaşmamak için her nevi tahammülsüzlüğü sergileyen Kıbrıs Rum siyasi liderliğinin vatandaşlarımıza karşı şiddet kullanmasını kınıyorum” diyen Özersay şunları kaydetti:

“ Ne kadar medeni ve Avrupalı olduklarını bir kez daha göstermiş oldular. Biz gerekli girişimleri yapıyoruz ama özellikle Avrupa Birliği’nin bu yanlışı üstü kapalı olarak meşrulaştırmaya çalışan tavırları kabul edilemezdir.”

Cumhurbaşkanlığı seçimi

Özersay, Kıbrıs sorunu ve Kıbrıs sorununu müzakere etmenin ötesinde bir dış politikaya ihtiyaç olduğunu söyledi. Özersay, “Cumhurbaşkanı seçiminde ‘Kıbrıs sorunu için ne yapacak’ sorusu yerine bunun ötesinde ‘deniz hukukundan anlıyor mu? Hakkımızı koruyabilir mi? Savunma ve güvenlikten anlıyor mu? Diplomasiden anlıyor mu? Uluslararası alanda bizi ne kadar temsil edecek?’ diye düşünmeliyiz. Kıbrıs Türkünün haklarını ve menfaatlerini koruyacağıma inandığım için aday oldum” dedi.

Yenierenköy’de vatandaşla buluştu

Özersay’ın seçim ofisinden yapılan açıklamaya göre, Özersay yaptığı konuşmada, Kıbrıs sorunu ve Kıbrıs sorununu müzakere etmenin ötesinde bir dış politikaya ihtiyaç olduğunu söyledi ve Doğu Akdeniz’de yaşanan gelişmelere işaret etti.

Deniz hukuku, denizdeki kaynaklar, doğal gazla ilgili çok önemli adımlar atıldığını kaydeden Özersay,

Özersay şöyle devam etti:

“Ortadoğu’da yaşanan gelişmeler de Doğu Akdeniz’in önemiyle yakından ilgilidir. Kıbrıs adasının ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin önemi ciddi şekilde artmıştır. Cumhurbaşkanı seçiminde ‘Kıbrıs sorunu için ne yapacak’ sorusu yerine bunun ötesinde ‘deniz hukukundan anlıyor mu? Hakkımızı koruyabilir mi? Savunma ve güvenlikten anlıyor mu? Diplomasiden anlıyor mu? Uluslararası alanda bizi ne kadar temsil edecek?’ diye düşünmeliyiz. Kıbrıs Türkünün haklarını ve menfaatlerini koruyacağıma inandığım için aday oldum.”

Cumhurbaşkanlığı emeklilik için tatil mekanı değil

“Cumhurbaşkanlığı emekliliği keyifli geçirilecek tatil mekânı değildir” diyen Özersay, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Hastane, okul, yol ve altyapı gibi temel ihtiyaçları ve mağduriyetleri gidermek için çözümden önce de hakkımızı almak zorundayız. Türkiye’nin vereceği desteği yanında bu kaynağı da kullanmalıyız. Uluslararası alanda yapacağımız görüşmelerle Rum tarafını da sıkıştırarak doğal gazdan alacağımız payın müzakeresini yapmalıyız artık. Proaktif bir dış politikayla durmadan öneri geliştirerek aktif bir rol oynamalıyız. Cumhurbaşkanlığı emekliliği keyifli geçirilecek tatil mekanı değildir, çalışılacak yerdir.”