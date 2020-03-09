‘Zeytin dalı yerine şiddet’

Cumhurbaşkanı ve bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Mustafa Akıncı, hiçbir bilimsel zemini olmayan gerekçelerle kapıların kapatılmasına karşı çıkarak, toplumlararası ilişkilerin gelişmesi için barışçı bir şekilde eylem yapan kişilere Rum Polisi tarafından biber gazı sıkılarak orantısız güç kullanılmasını kınadı. Akıncı “Bu insanlara biber gazı ile karşılık verilmez, ancak zeytin dalı uzatılır” dedi.

Cumhurbaşkanı ve Bağımsız Cumhurbaşkanı Adayı Mustafa Akıncı, bölgesel toplantılarına Yeniboğaziçi’nde devam etti.

Akıncı, konuşmasında öncelikli olarak Rum tarafının tek yanlı olarak kapıları kapatma kararı ile Lokmacı’da yaşanan olaylara değindi.

Akıncı, uzmanların görüşü doğrultusunda bilimsel verilerin ortaya konması ve sınır kapılarında da önlem alınması gerekliliği ortaya çıkması halinde bunun mutlaka değerlendirileceğini, ancak bunun kararını uzmanların vereceğini kaydetti.

Orantısız güç kullanmıştır

İki Toplumlu Sağlık Teknik Komitesi’nin bugüne kadar yaptığı 3 toplantıda da kapılarda değil, hava ve deniz limanlarında önlem alınması gerekliliğini ortaya koyduğunu belirten Akıncı, “Toplumları birbirine karşı değil, bu adada yaşayan herkesi dışardan gelebilecek virüse karşı korumak gerekir” dedi.

Bir hafta önce Kıbrıslı Rumların Lokmacı’da eylem yaparak tepkilerini ortaya koyduklarını, önceki gün de katılımcıların çoğunluğu Kuzey’den olmak üzere ara bölgede barışçı bir protesto eylemi gerçekleştirildiğini kaydeden Akıncı şunları dile getirdi:

“Rum Polisi eylemde biber gazı ve orantısız güç kullanmıştır. Böylesi barışçı bir protestoya karşı biber gazı kullanmak, kınanması gereken bir davranıştır ve ben de kınıyorum. Bu ülkede kapıları kapatmak artık kolay değildir, ortada hiçbir bilimsel veri yokken ‘ben kapattım’ demekle de kapanacak noktada hiç değildir. Kapıların kapatılmasına karşı çıkarak, kapların açılması ve toplumlararası ilişkilerin gelişmesi taleplerini barışçı bir şekilde ortaya koyan insanlara biber gazı ile karşılık verilmez, ancak zeytin dalı uzatılır.”

Geniş çaplı bir değerlendirme yapacağız

Virüsün dünyadaki gelişmesine bakıldığında gerçekten tehlikeli bir dönemden geçildiğini, şu ana kadar ülkeye gelmemesinin, gelmeyeceği anlamına gelmediğini belirten Akıncı, “Bizler de gerekli hazırlık ve önlemleri almak zorundayız. Salı gün Cumhurbaşkanlığı’nda hükümet ve sağlıkla ilgili kuruluşların yetkilileri ile birlikte, bu tehdide karşı çalışmaların ne düzeyde olduğunu, alınması gerekli önlemleri, baş göstermesi halinde karantinanın nasıl sağlanacağını konuşacağız” dedi.

Akıncı, vatandaşlara bir süre kucaklaşma ve öpüşmelerden uzak durarak, ellerin sık sık yıkanması tavsiyesinde de bulundu.

Kadınların olmadığı hiçbir mücadele kazanılamaz

Konuşmasında 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Gününe de değinen Akıncı, tüm emekçi kadınların gününü kutladı, bu günün senede bir gün anımsanacak bir olay olmadığını vurguladı.

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği konusunun içselleştirilmesi gerektiği bilinciyle iki toplumlu bir komite oluşturarak ciddi çalışmalar yürüttüklerini belirten Akıncı, gelecekte Federal yapı içinde kadın-erkek eşitliğinin nasıl gözetileceğini de belirlemek hedefini gözettiklerini söyledi.