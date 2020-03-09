Gerilime oynuyor

ENI-TOTAL konsorsiyumunun, Nisan ayı sonlarına doğru, Rum Yönetimi’nin tek yanlı ilan ettiği “Münhasır Ekonomik Bölge’nin” 6’ncı parselinde sondaja başlamasının beklendiği bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, konsorsiyumun elindeki verilerin, 6’ncı parselin “çok umut verici olduğunu” gösterdiğini ancak daha önceki tahminleri teyit olmadığı için müdahillerden hiçbirinin acele etmek istemediğine dikkat çekti.

Exxon Mobil şirketinin de gelecek haziran ayında teyit sondajı yapacağını yazan gazete, uzun süredir bu konuda çok açıklama yapılmamış olmasına rağmen hareketlilik bulunduğunu edindiği bilgilere dayanarak bu hareketlerin çoğunun gizli olduğunu yazdı.

Politis Rum Yönetimi’nin eski enerji programı başkanı Charles Ellinas’ın kaleme aldığı makaleyi “Doğal Gaz: Gerçekleri Görmezden Gelmekte Israr Ediyoruz” başlığıyla aktardı.

Gazeteye göre, Rum tarafında doğal gazın, piyasa gerçeklerini görmezden gelecek ve temelsiz inanışlarda ısrar edecek kadar odak noktaya oturtulduğuna dikkat çeken Ellinas, BM Siyasi Konular Sekreteri Jeffrey Feldman’ın dünya doğal gaz piyasasının doyuma ulaştığı, doğal gazın ticari değerlendirilmesi için yıllar gerektiği uyarılarını hatırlattı.

Rum tarafında bunun, sadece bir tarafın kazanacağı bir oyun haline getirildiğine işaret etti ve “kısa zamanda ihraç edeceğimize değil, bizi zengin edeceğine dair de bir inanış var. Doğal gaza büyük bir ısrarla sarıldık. Doğal gaz sıvılaştırma terminali inşa etmek için yalnız yeni ve büyük yataklar keşfetmeye ihtiyacımız yok, aynı zamanda fiyatlar da önemli ölçüde yükselmeli, bugüne göre üç kat artmalı” ifadelerine yer verdi.

Avrupa’nın doğal gaz da dâhil karbon bazlı enerji kaynaklarını terk ederek yeşil enerji politikası izlemesi ve Asya piyasalarının rekabet gücünün çok yüksek olmasının “Rum doğal gazının satılmama ihtimalini artırdığını” vurguladı “bize iç piyasa ve bölge piyasaları kalıyor ancak bunlar da bölgesel sorunların çözülmesini gerektiriyor” diyen Ellinas özetle şöyle devam etti:

“Kıbrıs MEB’inin muhtemelen Ada’nın mevcut bölünmüşlüğüne uyumlu olarak bölünmesinden, güneyinde keşfedilen ve büyük keşif potansiyeli barındıran bölümün Ada’nın Güneyinde kalacağından söz ediliyor. Türkiye’nin, neredeyse bütün doğal gazı Kıbrıslı Rumlara bırakarak böyle bir şeye rıza göstereceği yanılgısına kapılmayalım. Türkiye halihazırda, Kıbrıs MEB’inde keşfedilen bütün hidrokarbonların çözümden veya nerede bulunduğundan bağımsız olarak bütün Kıbrıslılara ait olduğunu söylüyor. Başkaları bize durumun ne olduğunu söylüyor ancak biz hoşumuza gitmeyeni görmezden geliyor veya kendi çıkarımıza göre yorumluyoruz.”