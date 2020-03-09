‘Cumhurbaşkanı  bunu yapabilir’

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman, Kıbrıslı Türklerin maruz kaldığı ambargoları yıkmak için aktif bir dış politika sergilenmesi gerektiğini, bunu bir tek Cumhurbaşkanı’nın yapabileceğini ifade etti.

Erhürman, İskele temasları kapsamında Mehmetçik, Kumyalı ve Yedikonuk köylerini ziyaret etti, Mersinlik ve Alaniçi’nde de Mart 9’u kapsamında düzenlenen pikniklere katıldı.

Ziyaretlerinde konuşan Erhürman, Kıbrıslı Türklerin maruz kaldığı ambargoları yıkmak için aktif bir dış politika sergilenmesi gerektiğini belirtti.

Bunu bir tek Cumhurbaşkanı’nın yapabileceğini ifade eden Erhürman, “Bu makamı aktif hale getiremezsek sorunlarımızı dış dünyaya aktaramayız” diye konuştu.

Erhürman sözlerini şu şekilde sürdürdü“ Dış politikada temas kurabilip turizm ve yükseköğrenimdeki sorunlarımızı anlatabilecek olan bir tek cumhurbaşkanıdır. Ekonomi dışında da sorunlarımız var. Hala sporcularımızın uluslararası müsabakalara katılması için önlerinde engeller var. Türkiye kökenli anne ile Kıbrıs kökenli bir babadan ya da tam tersi evliliklerden doğan çocuklarımızın AB pasaportu alması Güney Kıbrıs tarafından engelleniyor. Bu açık bir insan hakları ihlalidir ve yeterli çabayı gösterdiğimizde bu sorunun aşılacağından eminim.”