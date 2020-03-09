‘İşbirliği mümkün değil’

Başbakan Ersin Tatar, Rum ile işbirliğinin mümkün olmadığını belirtti. Tatar, kapıların tek taraflı kapatılmasını saygısızlık, Lokmacı kapısında Rum polisinin biber gazlı müdahalesini de rezillik olarak değerlendirdi.

Tatar, Kıbrıs Türk halkının bundan böyle kendi Devletine sahip çıkması gerektiğinin de altını çizdi.

Başbakan Ersin Tatar, köy ve bölge ziyaretleri kapsamında Ulukışla’yı ziyaret etti.

Spor kulübünde vatandaşlarla bir araya gelen Tatar, birlik ve beraberlik çağrısı yaptı.

26 Nisan Cumhurbaşkanlığı seçimlerine az bir zaman kala sandığa katılımın artırılması için daha çok çaba sarf edilmesinin önemine değinen Başbakan Tatar, sandıkta da doğru iradenin çıkması için çalışmak gerektiğini belirtti.