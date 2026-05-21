Yapay zeka destekli olacak

Başarsoft Yönetim Kurulu Başkanı Alim Küçükpehlivan, Türkiye’de geliştirilen yerli navigasyon uygulamasının mevcut sistemlerden farklı ve kullanıcı odaklı bir yapıya sahip olacağını açıkladı. Küçükpehlivan, “Yerli navigasyon ugulamasının ilk aşamada Türkiye ve KKTC’de yaygınlaşması planlanıyor”dedi. AA’nın aktardığına göre, Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı desteğiyle, Başarsoft, Bilişim Vadisi ve TOGG iş birliğinde yürütülen yerli navigasyon teknolojisi geliştirme çalışmalarında süreç hız kazandı.

Basın mensuplarına değerlendirmelerde bulunan Alim Küçükpehlivan, Bakanlığın açtığı çağrıya oluşturdukları konsorsiyumla başvurduklarını ve proje kapsamında destek aldıklarını söyledi.

Küçükpehlivan, geliştirilen sistemin gerçek zamanlı trafik verileri ve gelişmiş algoritmalarla çalışacağını belirterek, mevcut navigasyon uygulamalarından daha hızlı, güncel ve kullanıcı dostu bir yapı hedeflediklerini ifade etti.

Canlı trafik verisi, geçmiş yoğunluk analizleri ve yapay zekâ destekli öngörü modelleri sayesinde kullanıcıya en doğru rotanın sunulacağını kaydeden Küçükpehlivan, uygulamanın günlük yaşam koşullarını da dikkate alacağını söyledi. Semt pazarları gibi geçici trafik yoğunluklarının sistem tarafından algılanacağını belirten Küçükpehlivan, uygulamanın kullanıcıyı kapalı ya da yoğun güzergâhlara yönlendirmeyeceğini ifade etti.

Navigasyon sisteminin klasik yön tariflerinden farklı olacağını dile getiren Küçükpehlivan, “Kuzey yönünde ilerleyin” gibi ifadeler yerine görsel destekli ve sokak isimleriyle güçlendirilmiş tarifler sunulacağını belirtti. Kavşak görselleriyle desteklenen sistemin, günlük konuşma diline daha yakın yönlendirmeler yapacağını söyledi.

Gelecekte uygulamanın bölgesel şivelere uygun seslendirme seçenekleri sunabileceğini kaydeden Küçükpehlivan, kullanıcıların isterlerse çocuklarının sesiyle yön tarifi alabilecekleri bir altyapının da hedeflendiğini ifade etti.

Yerli navigasyon uygulamasının yalnızca Türkiye pazarı için geliştirilmediğini vurgulayan Küçükpehlivan, projenin uzun vadede uluslararası pazarlara açılmayı hedeflediğini söyledi. İlk aşamada Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde kullanılmasının planlandığını belirten Küçükpehlivan, ilerleyen süreçte Türk Cumhuriyetleri başta olmak üzere farklı ülkelerde de yaygınlaştırılmasının amaçlandığını kaydetti.

