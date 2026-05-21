Projelerini dinledi

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın eşi Nilden Bektaş Erhürman, “Yeşil Okullar Projesi”nde aktif olarak yer alan Şehit Hüseyin Ruso Ortaokulu’nu ziyaret ederek öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi.

Ziyarette Nilden Bektaş Erhürman’a Cumhurbaşkanlığı Çevre Danışmanı İbrahim Alkan eşlik etti.

Çevre bilinci ve sürdürülebilir kalkınma eğitimi çerçevesinde okulda benimsenen atık bilinci ve çevre eğitimleri gibi faaliyetleri yakından görme fırsatı bulan Nilden Bektaş Erhürman, “Doğanın Genç Savunucuları” öğrenci grubunun geri dönüşüm ve doğa odaklı çevre çalışmalarını dinleyerek projelerini inceledi.

Etkinlikte konuşma yapan Nilden Bektaş Erhürman, çevre mühendisi olarak bu anlamlı etkinlikte bulunmaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek emeği geçen herkese teşekkür etti.

Öğretmenlerin katkılarıyla yürütülen çalışmaların önemine değinen Erhürman, “Başarı her zaman önemlidir ancak bunun ötesinde iyi bir insan olmak, insana ve doğaya saygı duymak, kendine güvenen ve sorumluluk sahibi bireyler olmak daha da önemlidir. Sizlerde bunların hepsini görüyorum” dedi.

“Yeşil Okullar Projesi”nin aktif bir şekilde uygulanmasından duyduğu memnuniyeti yineleyen Erhürman, bir çevre mühendisi olarak okulun başarılarını yakından takip ettiğini belirtti. Bugün alınan çevre eğitimlerinin geleceğe yapılan bir yatırım olduğunu vurgulayan Erhürman, bu çalışmaların meslek seçimlerinde de yol gösterici nitelik taşıdığını ifade etti.

Nilden Bektaş Erhürman, konuşmasının sonunda resim, şiir, kompozisyon ve logo tasarımı yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödüllerini takdim etti.



